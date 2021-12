Helio Neto, sobreviviente de Chapecoense, visita sitio donde se accidentó hace cinco años

Helio Neto, uno de los sobrevivientes del accidente del club de fútbol Chapecoense, visitó este miércoles la montaña del noroeste de Colombia donde se estrelló el avión que lo trasladaba hace cinco años.



El excentral del "Chape" sembró árboles en la población colombiana de La Unión como homenaje a las 71 personas que murieron la noche del 29 de noviembre de 2016.



"Estando aquí ahora he entendido lo que significa la vida", soltó Neto, uno de los seis sobrevivientes, en declaraciones a medios.



Neto, de 36 años, lució tranquilo durante el simbólico acto en cerro Gordo, ahora llamado cerro Chapecoense, donde chocó la aeronave de matrícula boliviana.



El avión que trasladaba al equipo brasileño para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional se quedó sin combustible poco antes de llegar al aeropuerto de Medellín.



Entre las víctimas había jugadores, miembros del club, periodistas y parte de la tripulación.



Acompañado de su manager, Neto caminó junto a un trozo del fuselaje del avión que aún permanece en el lugar y posó sonriente con el dueño de la finca donde están los restos y con otros habitantes del sector.



"Lo más duro para mí fue la pérdida de la vida de los que se fueron (...) era difícil asimilarlo todo", recordó el ahora directivo del equipo verde.



El espigado defensor se retiró en 2019 sin lograr volver a jugar como profesional por las secuelas del accidente.



Allan Ruschel, quien actualmente integra el América Mineiro, y Jakson Follmann, quien sufrió la amputación de una pierna y se dedicó a la oratoria y la música, fueron los únicos futbolistas que sobrevivieron.



Las investigaciones sobre la catástrofe han transcurrido en varios países y una comisión parlamentaria del Senado brasileño investiga la falta de indemnizaciones a familiares.



La policía brasileña detuvo en septiembre a una mujer señalada de ser la responsable de autorizar el plan de vuelo de la compañía boliviana LaMia,



"No se hizo justicia, estamos luchando, hay muchas familias que (...) siguen luchando hoy", se quejó el exfutbolista Neto. "No fue solo culpa del piloto (...) otros fueron culpables durante la tragedia", agregó.