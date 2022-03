"Hay miedo, hoy cayó un misil en la ciudad donde vivo en Ucrania": futbolista colombiano

Brayan Riascos, un potente delantero de Buenaventura, no se imaginó que ocho meses después de haber firmado con el Metalist Kharkiv, el miedo, la incertidumbre y la zozobra se apoderaran de Ucrania por el conflicto con Rusia.



El equipo tiene su sede en Jarkov, la segunda ciudad más grande del país, y justo este martes cayó sobre uno de los edificios gubernamentales, un misil lanzado por el ejército ruso que sigue su imparable avanzada.



"Ya hay miedo y mucha preocupación; hoy cayó un misil en el edificio de Gobierno, muy cerca de donde yo vivo. No sé qué habrá pasado con la gente, con los vecinos", dice Riascos.



El jugador permanece en Turquía junto con sus compañeros, a donde fueron para iniciar una pretemporada corta que, por el conflicto, se ha extendido más de lo normal.



"Acá estamos a la espera de que el club nos diga qué hacer, pero las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes por todo lo que está sucediendo", confiesa Riascos.



"Me comuniqué con algunos amigos que tengo en Jarkov y por fortuna están bien. No sé cómo estén los vecinos de donde cayó el misil. Yo espero volver cuando haya garantías para recoger mis cosas porque veo difícil que todo vuelva a la normalidad en poco tiempo", expresó.



Dijo el delantero colombiano que "me la paso pegado a la página de la ciudad para ver los últimos acontecimientos, pero es triste cuando aparecen imágenes de edificios destruidos".



Riascos mantiene a su esposa, que está en embarazo, en Portugal y desde allí ella está pendiente de la situación, pidiéndole que no regrese a Ucrania hasta que la situación se haya normalizado.



Sobre los entrenamientos en un equipo con mayoría de jugadores ucranianos, el colombiano señala que es difícil trabajar bien porque la atención está en otro lado.



"Mis compañeros están muy preocupados y todo el día están pegados al celular para ver las noticias y para saber cómo están sus familiares. A ellos se les nota la tensión y la tristeza por lo que está pasando. El profe les dice que estén tranquilos y que confíen porque la situación va a mejorar. Pero es difícil y por eso varios han sacado a sus familias de Ucrania", aseguró Riascos.



"Que sea lo que Dios quiera", dice finalmente el delantero colombiano cuando se le pregunta si esperará hasta cuando sea necesario para jugar en Ucrania o preferiría ir a otra Liga.