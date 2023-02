¿Hay Carlo Ancelotti para rato? Esto dijo el técnico del Real Madrid sobre su futuro

Carlo Ancelotti confía en su permanencia como entrenador del Real Madrid la próxima temporada, pese a la desventaja de ocho puntos con el líder de LaLiga y gran rival blanco, el FC Barcelona, afirmó este viernes el técnico italiano.



Los Blancos reciben al Atlético de Madrid, su otro rival histórico, el sábado en el derbi de la capital, en el que intentarán acercarse a los catalanes.



Después de la victoria por 5-2 en la ida de octavos de final de Champions League en campo del Liverpool, esta semana, Ancelotti se mostró sereno.

"Yo sí, sí (voy a seguir). Estoy bastante tranquilo", dijo en una rueda de prensa el italiano, que tiene contrato hasta junio de 2024.



"Yo no tengo que renovar, es algo que está hecho. Sólo tengo que hacer una cosa, ganar partidos", indicó.



Históricamente, el Madrid siempre valoró los éxitos europeos por encima de los nacionales, como muestra su récord de 14 Champions League.



En la última década, el club blanco levantó el máximo trofeo europeo cinco veces, pero solo ganó tres ligas españolas en el mismo período.



En cambio, el Barcelona ganó la Champions League en 2015 pero tiene problemas en Europa desde entonces, y cayó eliminado en la Europa League este jueves.



"Todo el mundo sabe la importancia de la Copa de Europa para este club. Pero eso no significa que no vamos a pelear por todo, también por la liga española", añadió Ancelotti.



"Pondremos toda nuestra energía en eso. No sé la respuesta (a por qué el Madrid tiene mayor éxito en Europa)", explicó.



Ancelotti dice que pese a tener un pie en los cuartos de final de la Champions, no está satisfecho con todo lo que ha pasado esta temporada.



"Quería llegar a este momento con 8 puntos de ventaja (en LaLiga española), ganar la Supercopa de España (cuya final perdió ante el Barcelona en enero en Arabia Saudita) y ganar 5-0 en Anfield", afirmó.



"Así que no lo hemos hecho perfecto. Bromas aparte, creo que lo estamos haciendo bien. Las bajas en enero nos costaron 6 puntos, pero era previsible (dado el calendario)", concluyó.