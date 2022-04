Hasta 23,5 millones de peticiones de entradas para Mundial de Catar durante segunda fase de venta

Catar ha registrado 23,5 millones de peticiones de entradas durante la segunda fase de venta de entradas para el Mundial-2022 (21 noviembre - 18 diciembre), anunció la FIFA este viernes.



"Los ocho países que más entradas han pedido son Inglaterra, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, México y Catar", precisó la Federación en un comunicado.



Esta fase de venta, cerrada el jueves, fue lanzada el 5 de abril. Un sorteo decidirá el reparto de billetes entre los demandantes.



Los aficionados argentinos parecen estar entre los más interesados: los tres partidos de la 'Albiceleste' en fase de grupos están entre los cuatro partidos con más peticiones de entradas.



"Los demandantes de entradas serán informados por correo sobre la venta de su pedido a partir del 31 de mayo", precisó la FIFA.



Durante la primera fase de venta, organizada entre el 19 de enero y el 8 de febrero, 804.186 billetes fueron atribuidos, con cerca de 17 millones de peticiones.



En total habrá un poco menos de 3 millones disponibles (2 millones en venta y uno más destinado a la FIFA y sus colaboradores). Se espera que entre 1,2 y 1,4 millones de personas se desplacen al emirato durante el evento.



Está prevista una última fase de venta de "última hora", cuyas fechas aún no se conocen. En esta fase, no habrá sorteo, por lo que los beneficiados serán los más rápidos en entrar en la venta.



Para los espectadores llegados desde el extranjero, los precios de las entradas individuales para la primera ronda está en torno a los 250 y a los 800 riales cataríes (entre 68,4 et 218,8 dólares) por un partido. Para la final, se alcanzaría entre 2200 y 5850 riales (601,9 y 1.600,5 dólares).



Las tarifas para los billetes reservados por los residentes de Catar están entre los 40 y los 750 riales cada uno (entre 10,9 y 205,2 dólares).



De media, son un 30% más caros que los de la anterior cita mundialista, Rusia-2018.