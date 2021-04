¿Habrá magia en Tokio? Brasil quiere que Neymar esté en los Juegos Olímpicos

Daniel Molina Durango

El entrenador de la selección de Brasil que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, André Jardine, dijo que quiere contar con el astro del PSG Neymar para defender la medalla de oro conseguida en Rio-2016, aunque admitió que es una "situación complicada".



"Sin duda [quiero contar con él]. Partiendo de la base de que queremos formar la selección más fuerte posible, Neymar es el principal jugador de nuestra selección principal y el principal jugador brasileño en actividad", dijo el entrenador en una entrevista con el portal Globo Esporte publicada este jueves.



"Para nosotros sería un salto muy grande de calidad. Entendemos que es una situación complicada (...) Es una cuestión que se sale de mis manos como entrenador y pasa mucho más por la definición de la Confederación Brasileña de Fútbol con el PSG y del propio atleta con esa situación", agregó.

Jardine consideró que el 10 del Paris Saint-Germain está en el "auge de su carrera" y que su "absurdo poder de definición" sería un arma potente para repetir el oro que el propio 'Ney' ayudó a conseguir en las pasadas justas, celebradas en la 'cidade maravilhosa'.



La presencia del astro brasileño, de 29 años, dependería de un acuerdo entre la CBF y el club francés, que no está obligado a prestar al jugador debido a que no se trata de un torneo organizado por la FIFA.



La estrella Kylian Mbappe, también del PSG, no estaría en la cita nipona, pese al interés de Francia de presentar un plantel fuerte.



Además, se prevé que Neymar participe en la Copa América, que se celebrará entre el 13 de junio y el 10 de julio en Colombia y Argentina. El 10 ha dicho que le gustaría disputar ambas competiciones.



En el torneo masculino de fútbol de las justas japonesas, que se desarrollarán entre el 21 de julio y el 8 de agosto, Brasil (campeón sudamericano) comparte el Grupo D con Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.

Las selecciones podrán convocar a 18 jugadores, tres de ellos mayores de 24 años. La convocatoria final debe ser entregada al Comité Olímpico Internacional el 30 de junio.



Jardine aseguró que seguramente uno de los cupos de los jugadores mayores será destinado para un golero, con Weverton (33), del Palmeiras, bien encaminado para ocupar el lugar tras su participación en Rio-2016.



"Las otras posiciones las estamos estudiando aún para un mejor ajuste. Es muy difícil señalar situaciones en este momento porque pueden suceder muchas cosas hasta el día de la convocatoria, el covid-19, lesiones, los momentos", añadió.