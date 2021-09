¿Habrá cambios? La Selección Colombia movería sus fichas para duelo clave ante Paraguay

El desgaste físico en la altura de los 3640 metros de La Paz, el desplazamiento hasta Asunción y el rival, Paraguay, hacen pensar que el técnico Reinaldo Rueda hará modificaciones en la Selección Colombia este domingo en su compromiso por Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Rueda mostró el jueves ante Bolivia que su apuesta tuvo que ver más con consolidar una base de la nómina titular que con el inevitable temor a la altura.



Cuando se pensaba que jugadores como Andrés Román o Alex Mejía serían titulares por jugar en la altura de Bogotá, y que Andrés Andrade quizás sería inicialista en lugar de Juan Fernando Quintero, para preservar a este último en óptimas condiciones para el juego del domingo contra los guaraníes, Rueda se la jugó más por sus hombres de confianza.



David Ospina, aunque no actúe con regularidad en la Liga italiana, siempre será el dueño de la puerta. En defensa era obligada la presencia de Dávinson Sánchez, quien hizo pareja con Óscar Murillo, a la postre uno de los jugadores más destacados en el estadio Hernando Siles de La Paz.



El nombre del zaguero central Andrés Llinás alcanzó a pasar por la cabeza de algunos ante la ausencia de Yerry Mina por lesión, pero el seleccionador vallecaucano se la jugó con Murillo, que juega para el Pachuca Mexicano.



Como lateral derecho utilizó a Daniel Muñoz, pese a que el nombre de Román sonó insistentemente en los espacios de la prensa deportiva.



No se descarta, sin embargo, que el jugador de Millonarios pueda ser alineado contra Paraguay para darle descanso en esta triple y atípica jornada de tres partidos por eliminatorias en una semana a Muñoz.



Con Román, Rueda no solo tendría marca, sino salida y proyección al ataque.



William Tesillo fue el lateral izquierdo contra los bolivianos y, a menos que el entrenador quiera darle descanso, podría poner por ese costado a Yairo Moreno. Pero si lo que prefiere es marca y seguridad en la zaga, Tesillo repetiría titularidad contra Paraguay.

Gustavo Cuéllar, volante de Colombia. AFP / El País

El mediocampo

Frente a Bolivia, Colombia puso en la zona de volantes de recuperación a Wílmar Barrios y Matheus Uribe, quien no estuvo a la altura de su nivel en ese partido y esa podría ser una de las modificaciones que haga Rueda para enfrentar a los paraguayos.



En esa zona, Rueda podría ubicar a Gustavo Cuéllar, en busca de más consistencia en la recuperación, pero también el desdoble para pisar el área contraria, lo que sabe hacer muy bien, por supuesto, Matheus, pero no estuvo en su mejor tarde en La Paz.



Uno de los temas que causó extrañeza en la alineación colombiana fue la ubicación de Juan Guillermo Cuadrado como volante interno, donde el jugador de la Juventus no suele mostrar su despliegue y el riesgo que causa en el rival.



Es por fuera como mejor sabe hacer daño con su gambeta, proyecciones y diagonales, y quizás a esa posición retorne contra Paraguay, para abrir la cancha de Defensores del Chaco y generarle espacios a una selección local que urge de la victoria.



Los paraguayos son sextos en la tabla (7 unidades), con dos puntos menos que Colombia, que es quinto (9), tras el empate 1-1 en La Paz.

¿Y el ataque?

Luis Díaz no tuvo un buen partido contra los bolivianos el jueves, pero sin duda es el jugador más desequilibrante de Colombia.



Rueda podría seguir acudiendo a su gambeta, velocidad y goles (artillero de la Copa América al lado de Lionel Messi), y la gran duda está en si alineará de nuevo a Roger Martínez, uno de los mejores en la cancha del Hernando Siles.



Miguel Borja sería quien regrese a la nómina titular de la Tricolor y de ser así sería clave la presencia de Juan Fernando Quintero, de nuevo, para que le filtre balones, pero solo Rueda sabe qué estrategia utilizará para traerse los tres puntos de Asunción.