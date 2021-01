Haaland, Mbappé, Arnold, Bruno y Rashford, las nuevas joyas del fútbol mundial 

Alejandro Cabra Hernandez

El tiempo pasa y con él las épocas en que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se ‘disputaban’ el liderato del jugador más caro del mercado, con cierta resistencia del brasileño Neymar en esa pugna.



Tanto el crack del Barcelona como la estrella de la Juventus dominaron a su antojo todos los premios que dio el fútbol en los últimos diez años.



Messi y Cristiano se repartieron casi todos los Balones de Oro, el exclusivo premio The Best, así como el registro por ser el máximo goleador del año, e incluso el primer lugar en la tabla del que más dinero devengaba en cada temporada.



Hoy ambos jugadores, que se mantienen vigentes y afrontando con gran actitud los nuevos desafíos, han cedido terreno ante la irrupción de nuestras estrellas que acaparan la atención del fútbol mundial.



Goleadores, desequilibrantes, potencia y efectividad en defensa son algunas de las características de los que hoy se toman el balompié europeo.



Los ingleses Marcus Rashford (Manchester United) y Trent Alexander-Arnold (Liverpool), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), el portugués Bruno Fernandes (Manchester United) y el francés Kylian Mbappé (PSG) son, según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Suiza y avalado por la Fifa, los jugadores más cotizados del momento.



De acuerdo con el estudio, ni Messi, ni Cristiano y mucho menos Neymar aparecen entre los diez primeros, lo que confirma la aparición de nuevas fichas en el tablero futbolístico mundial.



Entre los 100 primeros no aparece ningún jugador colombiano.



Estas son, según la CIES, las nuevas joyas que dominan el mercado del fútbol mundial.

Messi y Cristiano dejaron el trono

Con solo seis meses de contrato restantes en el Barcelona, Lionel Messi acaba de entrar en la lista de los 100 mejores.



El argentino es el número 97 con un valor estimado de 54 millones de euros.



Entre tanto Cristiano Ronaldo, de 35 años (47 millones de euros), solo ocupa el puesto 131.



Esto se debe principalmente a su edad y a la relativamente corta duración de su contrato con la Juventus (hasta junio de 2022).



El primero suramericano en el escalafón es el argentino Lautaro Martínez, con una cotización de 105,5 millones de euros.



En los 100 primeros no aparece ningún jugador colombiano; ni siquiera Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado, los más destacados en Europa.

Marcus Rashford

Inglés, 23 años. Tiene contrato con el Manchester United hasta el 2024.

Debutó con los rojos en el 2015. Se formó en el United y ya va para su sexta temporada con el primer equipo.



Tiene 245 partidos y 82 goles.



También ha hecho parte de la selección inglesa desde la categoría Sub 16. Con el equipo absoluto ha sido titular en muchos partidos.



Rashford es un delantero desequilibrante que casi siempre juega por las bandas.



También tiene la virtud de llegar con mucha facilidad al gol. Es hoy por hoy la gran figura del Manchester United. Su pase está tasado en 165,6 millones de euros.

Erling Haaland

Noruego, de solo 20 años y es la gran sensación en el fútbol europeo.

Se inició en clubes de su país y hace parte de la selección noruega; después dio el salto al Red Bull Salzburgo de Austria, en donde estuvo hasta el 2019.



Ese mismo año se dio su traspaso al Borussia Dortmund, que pagó 20 millones de euros en su momento.



Haaland no tardó en demostrar sus condiciones de goleador, siendo clave en la campaña del Borussia y anotando goles en casi todos los partidos.



Hoy es uno de los jugadores más buscados por los clubes poderosos de Europa. Su costo está tasado en 152 millones de euros.

Alexander-Arnold

Defensa inglés de 22 años. Se formó en el Liverpool y hoy es titular indiscutido como lateral derecho.



Ha estado también en todas las categorías de la selección inglesa e hizo parte de la nómina que disputó el pasado Mundial de Rusia 2018.



Con el Liverpool ganó la Liga de Campeones 2019, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de la Premier League en el 2020.



Arnold es un lateral derecho con mucha vocación ofensiva; ayuda a su equipo por el sector que más maneja y es una fórmula bastante efectiva, especialmente cuando se trata de tiros libres. Está avalado en 151, 6 millones de euros.

Bruno Fernandes

El volante o delantero portugués de 25 años se destaca en el Manchester United.



Curiosamente su estreno en el fútbol profesional no se dio en su país sino en Italia, vistiendo la camiseta del Udinese durante tres temporadas.



Luego pasó a la Sampdoria y de allí recaló en el Sporting de su país.



El equipo portugués le firmó una cláusula de salida de 100 millones de euros, que es la que habría pagado el Manchester United en el 2019 para contar con él.



En 51 partidos con el equipo inglés ha hecho 28 goles. Es figura también de la selección portuguesa. Está tasado en 151,1 millones de euros.

Kylian Mbappé

El delantero francés tiene 22 años y es la gran figura del París Saint Germain.



A los 14 años llegó al Mónaco y debutó en el 2015, siendo el más joven en hacerlo en el club del Principado.



Sus regates, desequilibrio, su potencia y facilidad para anotar despertaron el interés del PSG, el equipo más poderoso de Francia, que pagó 180 millones de euros por él, una cifra escandalosa en su país y en Europa.



Con el PSG ha ganado todos los títulos locales, pero con la selección francesa alcanzó la gloria en el Mundial de Rusia 2018.



El Real Madrid parece estar dispuesto a adquirirlo este año. Hoy está tasado en 149, 4 millones de euros.