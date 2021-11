¿Ha pensado en la salida de Rueda? Ramón Jesurún habló del futuro del DT de Selección Colombia

Después del empate de Colombia ante Paraguay por eliminatorias, que selló cinco juegos del combinado nacional sin conocer la victoria, mucho se ha hablado sobre la continuidad o no del técnico Reinaldo Rueda.



Incluso se hicieron encuestas y muchos aficionados votaron para que el técnico diera un paso al costado.



Sin embargo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió al tema y descartó cualquier cambio en el cuerpo técnico.



"No hay ninguna duda de que su nombre no está ni siquiera en consideración para un eventual cambio. El profesor Rueda tiene el apoyo absoluto del Comité Ejecutivo como lo tienen también los jugadores, todo el cuerpo técnico", aseguró Jesurún en 6:00 a.m. de Caracol Radio.



Dijo el máximo dirigente que la eliminatoria ha sido atípica, pero que la confianza se mantiene en el técnico y en la clasificación al Mundial de Catar.



"Este es un proceso en una Eliminatoria que ha sido atípica, difícil, pero seguimos teniendo la fe y el optimismo de que vamos a lograr el objetivo de volver al Mundial. Ha sido mucho más lo positivo que lo negativo. Estamos todavía dependiendo de nosotros mismos", señaló.



Jesurún dijo que está en permanente contacto con Reinaldo Rueda, siempre tocando los temas de actualidad de la Selección y buscando la tranquilidad para afrontar lo que viene.



"Nosotros con el técnico estamos en permanente contacto, él es una persona muy cercana. El que está más preocupado es el propio director técnico, pero muy centrado y muy ubicado en buscar los correctivos que necesitamos que no son nada diferentes al encuentro del gol", puntualizó.



Colombia ocupa la cuarta casilla de la eliminatoria, pero su rendimiento en los últimos partidos bajó notoriamente.