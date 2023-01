Gustavo Alfaro: "Le deseo muchos éxitos al Entrenador que me suceda en Ecuador"

El argentino Gustavo Alfaro deseó el domingo "muchos éxitos" a quien le reemplace en el cargo de técnico de Ecuador tras su separación, oficializada el jueves, tras la disputa del Mundial de Catar-2022.



"Le deseo muchos éxitos al Entrenador que me suceda", dijo Alfaro, de 60 años, a través de un emotivo mensaje por Instagram.



El nuevo timonel "va a encontrar un grupo humano increíble", agregó.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) señaló el jueves que "tras algunos meses de conversaciones (...), las partes han decidido quedar en libertad de evaluar y buscar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses".



El argentino fue anunciado como DT de la tricolor en agosto de 2020 para reemplazar al holandés Jordi Cruyff, quien estuvo seis meses en el puesto sin llegar a dirigir ni un solo entrenamiento debido a la pandemia de covid-19.



En su post titulado "Gracias Muchachos, Gracias Ecuador", Alfaro dijo que si bien le hubiera gustado "hacerlo de otra manera" había llegado el momento de despedirse.



Agradeció a sus expupilos y apuntó: "a ellos les debo todo. Fueron y son los verdaderos artífices" de la clasificación al torneo de Catar-2022, en que Ecuador quedó tercero en el Grupo A con 4 puntos, detrás de Países Bajos (7) y Senegal (6) y por encima del anfitrión (0).



En sus dos años de trabajo como estratega, el argentino transformó a la tricolor al armar una plantilla joven luego de probar a unos 60 jugadores.



En Doha "sé que duró menos de lo que queríamos y merecíamos. Sin embargo, no pierdan de vista que fueron la tercera selección que disputó la Copa del Mundo, añadió.



"Hoy les aseguro que tendrán muchos más", certámenes mundialistas, enfatizó al dirigirse a los jugadores de Ecuador.



Alfaro, quien en su primer papel de DT de una selección también intervino con la tricolor en la Copa América de Brasil-2021 (hasta cuartos de final), confesó que ahora se enfocará en "nuevas metas".



La FEF no ha revelado posibles candidatos para sustituir a Alfaro, pero en la prensa deportiva local circulan nombres como los del argentino Ricardo 'El Tigre' Gareca, extimonel de Perú, y del uruguayo Guillermo Almada, técnico del mexicano Pachuca.