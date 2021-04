¡'Guerra' futbolística en Europa! La Fifa desaprueba la creación de una Superliga

Francisco Henao

La Fifa "solo puede expresar su desaprobación a una liga separatista europea cerrada", señaló la federación internacional, después del lanzamiento por parte de 12 clubes europeos de una 'Super League', competición privada que busca sustituir a la Liga de Campeones.



"La Fifa desea aclarar que se mantiene firme a favor de la solidaridad en el fútbol y un modelo de redistribución equitativa", escribió la institución con sede en Zúrich.



La creación de una Superliga por parte de 12 clubes ingleses, españoles e italianos, ya suscitó la hostilidad del mundo del fútbol y de responsables políticos.



"Seguiremos unidos con el objetivo de poner fin a este proyecto cínico, un proyecto fundado en el interés personal de algunos en un momento en el que la sociedad está más que nunca buscando la solidaridad", señaló la Uefa en un comunicado el domingo.



"Consideramos todos los recursos posibles, a todos los niveles, tanto jurídicos como deportivos, con el objetivo de impedir esto. El fútbol se basa en competiciones abiertas y en el mérito deportivo, no puede ser de otra forma", añadió.



Y recordó las sanciones posibles: "los clubes concernidos se verían vetados para participar en toda otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían ver negada la posibilidad de representar a sus selecciones nacionales".



Para la Premier League, que organiza el muy rentable y seguido a nivel mundial campeonato inglés, "los aficionados de todos los clubes ingleses y a través de Europa pueden soñar que su equipo puede escalar a la cima y jugar contra los mejores" .



"Creemos que el concepto de Super League destruiría este sueño" , añadió.



Para la Liga Alemana de Fútbol, "el interés económico de unos pocos clubes de alto nivel de Inglaterra, Italia y España no debe conducir a la creación de una superestructura europea, sería particularmente irresponsable y tendría un impacto irreparable en los campeonatos nacionales" .



El proyecto de "Super League" provocó reacciones políticas, principalmente de Francia y Reino Unido.



"El presidente de la República celebra la posición de los clubes franceses de rechazar participar en un proyecto de Superliga europea de fútbol que amenaza el principio de solidaridad y el mérito deportivo. El Estado francés apoyará todos los procedimientos de la LFP (Liga de Fútbol Profesional francesa), de la FFF (Federación Francesa de Fútbol), la Uefa y la Fifa para proteger la integridad de las competiciones federales, sean nacionales o europeas" , indicó el Elíseo, sede de la jefatura de Estado francesa, a la AFP.



"Un sistema sin criterio deportivo de acceso que reúne a un club VIP de varios poderosos representa no solo la negación del mérito deportivo sino también un auténtico peligro para el mundo del fútbol" , declaró la ministra delegada de Deportes, Roxana Maracineanu, en un comunicado transmitido a la AFP .



Para el primer ministro británico, Boris Johnson, este proyecto "sería muy dañino para el fútbol" .



"Esto golpearía en pleno corazón a nuestro fútbol nacional y suscitaría la preocupación de los aficionados en el país" , escribió en Twitter.



El exjugador del Manchester United y exinternacional inglés Gary Neville no se mordió la lengua al compartir su frontal oposición a esta nueva competición.

"Estoy asqueado, es una vergüenza absoluta" , afirmó.



"Los propietario de esos clubes solo van tras el dinero, son impostores y no tienen nada que hacer en el fútbol en este país, con sus fans y sus cien años de historia. Esto es de broma, ya basta. Es un acto criminal contra los aficionados al fútbol" , aseguró en declaraciones a Sky.