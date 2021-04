Guardiola está "increíblemente feliz" por conducir al City a semifinales de Champions

Juan Carlos Pamo

Josep Guardiola celebró su primera clasificación a semifinales de la Liga de Campeones desde que entrena al Manchester City, este miércoles en Dortmund, y admitió estar "increíblemente feliz" .



El técnico catalán conquistó la Champions como técnico en 2009 y 2011 con el FC Barcelona, pero con el City no había conseguido superar los cuartos de final hasta ahora. El equipo inglés solo había accedido una vez hasta ahora a semifinales del máximo torneo europeo, en 2016, cuando estaba dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.



"Estoy increíblemente feliz, por este club, por esta entidad, por nuestro presidente, evidentemente por los jugadores y por los hinchas. Es apenas la segunda vez que este club llega a semifinales. No tenemos una grandísima historia, pero estamos empezando a construirla", se entusiasmó Guardiola después de ganar 2 a 1 en su visita al Borussia Dortmund, al que ya había superado por el mismo resultado la pasada semana en la ida.



Su equipo jugará en semifinales contra el París Saint-Germain. Chelsea y Real Madrid se disputarán el otro boleto para la final.



"Estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa. Nos mediremos a equipos muy fuertes, pero intentaremos llegar en buen forma y hacer buenos partidos", aseguró.



"Por ahora no quiero pensar en el París Saint-Germain, simplemente quiero disfrutar. Cenar con el cuerpo técnico y con el equipo, comer bien. Y mañana (jueves) volver a casa", apuntó.



Por su parte, el mediocampista alemán del City Ilkay Gündogan dio declaraciones a la televisión BT Sport y dijo que este pase a semifinales "significa mucho" para su equipo.



"Este club y este equipo lo merecen. Valoramos mucho llegar a semifinales por primera vez con este equipo (desde la llegada de Pep Guardiola)", afirmó.



"Sabemos cómo de difícil es esta competición. Los rivales tienen mucha calidad, como es el caso del Dortmund. Ellos son un equipo capaz de vencer a cualquiera. Es una cuestión de actitud, de persnalidad, sobre todo a estas alturas de la competición. Y hemos demostramos que estamos preparados para luchar también en semifinales", aseveró.