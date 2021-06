Griezmann destaca la calidad de Benzema: "Nos ha ayudado mucho en el ataque"

Ricardo Micolta Angulo

El delantero de la selección francesa Antoine Griezmann aseguró este domingo que su compañero en los 'Bleus' Karim Benzema "ayuda mucho ofensivamente", aunque el goleador del Real Madrid aún persigue su primer gol con Francia desde su regreso luego de años de ausencia.



"Todos los delanteros necesitan marcar ese primer gol, cuanto antes llegue mejor. 'Kyks' (Mbappé) y Karim (Benzema) tienen ocasiones, cuando entren irá todo rodado. Hay que tener paciencia y confianza", afirmó en videoconferencia de prensa el atacante del FC Barcelona, autor del gol que dio el empate a Francia ante Hungría el sábado en Budapest (1-1).



"Benzema tiene ganas de marcar, como Kylian o yo mismo, lo necesitas para liberarte. Él nos ayuda mucho en la relación a nivel ofensivo. Cuando marque uno abrirá el grifo", añadió.



Banzema "sabe que tiene el apoyo del cuerpo técnico y de los jugadores, esperamos que ese gol llegará pronto. Lo preocupante sería que no tuviese ocasiones, pero no es el caso", tranquilizó Griezmann, quien se refirió al estado del combinado galo tras los dos primeros partidos de la fase de grupos, saldados con victoria ante Alemania y el empate en Hungría.



"Es un poco como en 2018, en fase de grupo no estábamos muy allá a nivel físico, pero llegamos al máximo a la final. Físicamente estamos bien, pero está el calor del último partido, que fue increíble. En el primer partido teníamos las piernas un poco pesadas por la preparación, pero forma parte de una gran competición", sentenció.