Gisela Robledo: "Siempre soñé con jugar en Europa"

La temporada 2022 llegó con grandes cambios para la delantera vallecaucana Gisela Robledo, quien tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo luego de fichar por el UDG Tenerife, escuadra de la la primera división de la Liga Femenina de España.



La atacante nacida en Guacarí es considerada una de las jóvenes promesas del fútbol femenino internacional y fue elegida recientemente como Mejor Jugadora Joven Sub-20 de Suramérica.



A sus 18 años, Gisela sabe lo que es ser ganadora en el balompié femenino. Fue campeona con la camiseta de América en el año 2019 y dos veces fue finalista de la Copa Libertadores: en 2020 con las escarlatas y en la edición 2021 con Santa Fe, donde tuvo una pasantía corta.



Gracias a su gran rendimiento ha sido tenido en cuenta para procesos de Selección Colombia y se espera que el técnico Nelson Abadía la tenga en carpeta para la Copa América Femenina que se disputará en julio en nuestro país y en donde Cali será la sede principal del evento.



¿Cómo han sido estos primeros días en España?

Muy feliz porque siempre soñaba con jugar en Europa y ahora se está haciendo realidad. Ahora viene lo más difícil que es adaptarme al equipo, ganarme un puesto en la titular, esto es un proceso paso a paso.



¿Cómo se concretó su paso a España?

Eso fue desde el último mes del año pasado. El equipo ya me venía haciendo seguimiento, tenía varias ofertas y al final se tomó la decisión por fichar con el Tenerife.



¿En qué condiciones se dio el fichaje?

Con América se terminó todo vínculo en diciembre pasado, quedé libre a fin de año. La idea es poder quedarme mucho tiempo acá en Europa. Estaré en un periodo de prueba de seis meses, allí quedaría libre y si el equipo decide ficharme sería un contrato por dos años.



¿La relación con América terminó de buena forma?

Sí, claro. Dejé una huella importante con ellos y soy agradecida por la oportunidad que me dio doña Marcela (Gómez) y el profesor (Andrés) Usme y a mis compañeras por ayudarme a crecer.



¿Ya era la hora de emigrar?

Así es. Era algo que lo tenía planeado, quiero vivir esta experiencia y sobre todo porque en Colombia tenemos lastimosamente una liga muy corta.



¿Habló con las otras colombianas que militan en España para que la aconsejaran?

Sí, hablé con alguna de ellas, me dieron su opinión de cómo es la Liga de acá y eso me sirvió para haberme decidido a venir a España.



¿Qué clase de equipo encontró?

El Tenerife es un muy buen equipo, con jugadoras de gran calidad y experiencia. Los profesores son muy exigentes y es algo que me gusta.



¿Cómo van en la Liga?

El equipo marcha en la cuarta posición del torneo y el objetivo es clasificar a la ‘Champions’ femenina. Este sábado recibimos a Barcelona, uno de los favoritos y ojalá se pueda alcanzar un buen resultado.



¿Podría debutar mañana?

No lo sabemos. Estamos trabajando en el tema de papeleo para mi inscripción y si se logra, esperar si podemos sumar los primeros minutos.



¿Por sus condiciones cree que se puede adaptar a la idea de juego del equipo?

Pienso que sí. Por lo que he visto, este es un equipo que juega rápido y con mi velocidad puedo encajar sin problemas en la idea del entrenador.



¿Considera que esta experiencia en el exterior le puede servir para ser tenido en cuenta en procesos de Selección Colombia?

Con la ayuda de Dios así debe ser. Si tengo una buena campaña acá seguramente me van a tener en cuenta para la Selección. Además, se viene la Copa América en casa y es algo muy lindo por el apoyo que en Cali nos han brindado.



Es un tema recurrente que la liga en Colombia sea de incertidumbre cada año...

Lo ideal sería que en nuestro país se tuviera un torneo de por lo menos ocho meses. Que sea un formato donde se pueda jugar todos contra todos. En tres meses se compite, pero no es lo mejor. Ojalá los directivos vean los resultados que ha dado el fútbol femenino y hagan el esfuerzo por tener una mejor liga.



Datos

Ha nivel profesional, Gisela Robledo ha jugado en América de Cali e independiente Santa Fe.

Ha estado en procesos de selecciones Colombia desde categorías juveniles hasta la absoluta donde ya ha tenido participación en varios compromisos.

Hizo parte de selecciones menores del Valle del Cauca donde a temprana edad demostraba ya sus grandes condiciones para el fútbol.

Hace unos años estuvo en un comercial de una bebida hidratante junto a Lionel Messi.