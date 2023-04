Gianni Infantino rechazó los insultos racistas en contra de Romelu Lukaku en Italia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este miércoles que los insultos racistas contra Romelu Lukaku del martes en Turín son "simplemente inaceptables" y que el racismo "no tiene lugar" en el fútbol.



"El racismo o cualquier forma de discriminación no tiene sitio en el fútbol. Es simplemente inaceptable ver los insultos racistas proferidos por los espectadores contra el delantero del Inter de Milán Romelu Lukaku", declaró Infantino en un comunicado.



"La FIFA y yo mismo estamos del lado de Romelu Lukaku", añadió.



El martes por la noche, en los minutos finales del partido de ida de semifinales de la Copa de Italia contra la Juventus (1-1), el internacional belga del Inter de Milán fue víctima de insultos racistas en el momento de empatar de penal.



En algunos videos difundidos en las redes sociales, se pueden escuchar gritos de mono procedentes de las tribunas.



Lukaku fue expulsado después del gol, al recibir una segunda tarjeta amarilla tras haber celebrado ese tanto frente a las tribunas de los aficionados turineses, con el dedo índice en la boca.



Para el presidente de la FIFA, "las víctimas de estos abusos deben ser apoyados y los autores debidamente castigados por todas las autoridades".



"Debemos vigilar que sanciones deportivas estrictas sean aplicadas para hacer frente a esos incidentes y tener un efecto disuasorio. De una vez por todas: No al racismo. No a toda forma de discriminación", concluyó.



"La historia se repite. Lo viví en 2019, y en 2023 también... Espero que la liga italiana actúe de verdad esta vez", escribió en Instagram Lukaku, en referencia a precedentes gritos racistas contra él en Cagliari, que no tuvieron como consecuencia ninguna sanción.



En el extranjero, varios jugadores reaccionaron, como Kylian Mbappé: "2023 y siguen los mismos problemas, pero no les dejaremos hacerlo", lanzó el capitán de los Bleus en Instagram, con una foto de Lukaku, con el dedo índice en la boca.