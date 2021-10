Gabriel Jesus: "Siempre va a haber presión para que Brasil juegue bien"

Brasil siempre estará bajo presión para jugar bien, aun en estos momentos en que está a las puertas de clasificarse anticipadamente al Mundial de Catar-2022, dijo este martes el delantero Gabriel Jesus.



"En la selección brasileña siempre fue así, porque por aquí pasaron muchos cracs y leyendas que dejaron sus legados. Siempre va a existir presión para que la selección juegue bien y gane, conquiste títulos", dijo el atacante del Manchester City en rueda de prensa en Bogotá.



La 'Canarinha' se concentra en la capital colombiana para la triple fecha del clasificatorio sudamericano, en la que enfrentará a Venezuela el jueves en Caracas, el domingo a Colombia en Barranquilla (norte) y el próximo jueves a Uruguay en la ciudad brasileña de Manaos.



Aunque marcha líder con puntaje perfecto (24 puntos) en ocho salidas de 19 jornadas y puede clasificarse anticipadamente en esta triple fecha, la 'Seleção' de Tite es cuestionada dentro de sus fronteras por su poco brillo y luego de perder la final de la Copa América-2021 con Argentina en el Maracaná.



"Al ser jugador de selección, a usted le van a exigir que juegue lo mejor posible. Es un reclamo justo y hace que nosotros aceptemos el desafío [de jugar mejor]. No lo veo de una forma distinta a eso. Es un desafío para mejorar, para buscar la evolución", señaló el atacante, de 24 años.



"No es fácil dirigir una selección como la de Brasil. Las exigencias siempre van a existir y son comprensibles, porque Brasil es la selección más grande del mundo", añadió.



Gabriel Jesus regresa a la 'Canarinha' luego de perderse -junto a otros ocho compañeros- la triple fecha de septiembre por la prohibición de los clubes ingleses de viajar a Sudamérica debido a que al regreso tenían que cumplir varios días de aislamiento como medida anticovid.



"Fue un shock no haber podido estar con la selección, pero ahora estoy feliz porque todo se pudo arreglar", afirmó.



El delantero confió en que Casemiro, uno de los capitanes, pueda unirse a la concentración. El volante del Real Madrid está en España y no ha podido viajar debido a un "problema personal", indicó la Confederación Brasileña de Fútbol este martes.



"Se trata de un jugador indiscutible para el equipo, de calidad y liderazgo", apuntó. "Espero que [el problema] no sea nada grave, que se pueda recuperar para hacer lo que él más ama, que es jugar a fútbol".



Salvo Casemiro, todos los atletas, encabezados por Neymar, ya están en Bogotá para preparar los juegos contra la colista Venezuela, Colombia y Uruguay. El astro del PSG se perderá el choque con la Vinotinto por suspensión.