Fuera los chismosos: técnico del Bayern Múnich lamentó tener un topo dentro del equipo

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, se mostró este viernes molesto por la presencia de "un topo" en su grupo, después de que la revista Sport-Bild revelara en su edición del miércoles los planes de juego de su equipo.



"Me molesta. La persona que transmite algo perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo", lamentó Nagelsmann en rueda de prensa este viernes a dos días de viajar a Leverkusen en la 25ª jornada de la Bundesliga.



"Los topos son una especie protegida, por lo que su búsqueda es muy complicada. Lo que me importa es poder mirarme al espejo. Esta persona tendrá problemas para mirarse al espejo", añadió con ironía Nagelsmann.



En su edición del miércoles el semanario Sport-Bild publicó los esquemas tácticos de Nagelsmann.



"¿Qué busca la persona que transmite esto, qué espera? No veo cuál puede ser su motivación", añadió el técnico, subrayando que esto "facilita la tarea al adversario".