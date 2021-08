Frank Castañeda, atacante caleño que se quiere hacer historia en 'Champions' con Sheriff de Moldavia

Dos años en Eslovaquia y uno en Moldavia. Frank Castañeda sabe lo que es esforzarse en busca de un sueño. Es solo uno de los muchos futbolistas colombianos que han probado suerte en Europa. Pero sus 21 tantos con el Sheriff Tiraspol han ayudado mucho a que su equipo esté a un paso de ganar la liga moldava.



En su tercera temporada fuera de Colombia, fue el único futbolista cafetero que terminó en lo más alto de una tabla de goleadores de primera división en Europa.



Tras dejar Orsomarso, en la segunda división de Colombia, y pasar dos temporadas en el FK Senica de Eslovaquia, a sus 26 años Frank Castañeda parece haber encontrado parte de la gloria europea que buscaba.



Con sus 28 tantos en 35 partidos ayudó a que el Sheriff Tiraspol festejara el título de la última temporada. Las cifras le han convertido en un ídolo en Tiraspol, capital de Transnistria.



Después de tres temporadas en las divisiones menores del Deportivo Cali, el atacante caleño se fue a probar suerte al Orsomaso, en la B, escuadra donde estuvo durante dos años.



En su camino apareció una chance de ir a Eslovaquia. Fichó por el F. K. Senica, equipo con el que jugó 64 compromisos y anotó 24 goles.



Ese ruido logrado allí le sirvió para mudarse a Moldavia. El año pasado arribó a una liga menor de Europa y gracias a su actuación está cerca de hacer historia. Su equipo está en ‘playoffs’ de la Liga de Campeones.



Este martes se mide al Dinamo Zagreb de Croacia en el duelo de ida. La vuelta quedó pactada para el 24 de agosto y de avanzar se metería en la zona de grupos, un hecho sin precedentes en su club. Si se quedan en ese propósito, tienen asegurada la presencia en la fase de grupos de la Europa League.

El jugador oriundo del barrio La Base, de la capital vallecaucana, habló con El País desde Moldavia y contó cómo ha sido su experiencia en el fútbol europeo.

¿Cómo está viviendo esta temporada en Moldavia?

Llegar acá al Sheriff ha sido un gran paso para mi carrera. He podido salir campeón y ser goleador de la Liga de Moldavia. Ahora estamos cerca de llegar a la fase de grupos de la Liga de Campeones y es un gran sueño. Muy feliz por el momento que estoy viviendo.



¿Cuántas series han disputado en esta fase previa de la ‘Champions’?

Hasta el momento hemos disputado tres fases, vamos para la última donde enfrentaremos al Dinamo Zagreb y estamos a dos partidos de hacer historia. Si logramos clasificar, vamos a quedar en el recuerdo de los hinchas.



¿Cómo ha sido su rendimiento individual en esta fase de la ‘Champions’?

Me ha ido muy bien. En esta fase clasificatoria he podido marcar dos goles y realizar tres asistencias, es algo muy importante porque le he dado la mano al equipo para llegar hasta esta instancia.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Yo arranque en una escuela de mi barrio La Base. Luego voy a la Sarmiento Lora, donde jugué tres años y salgo con la idea de dar un paso en mi carrera. Una parte de mi proceso formativo la hice en el Deportivo Cali. Llegué cuando tenía 16 años y estuve hasta los 19. Trabajé con técnicos como Guillermo Serrano y Jairo Arboleda. En esos años pude compartir con jugadores como Harrinson Mójica, Brayan Perea, Michael Ortega, Andrés ‘manga’ Escobar, Hárold Preciado y Rafael Santos Borré, todos ya son figuras en varios equipos del país y del exterior.



¿Por qué no pudo debutar con el Cali?

Era mi sueño debutar con el equipo de mis amores como es el Cali. En ese tiempo y por la edad cumplíamos con un cupo como jugador profesional. Fue la época en la que llegó Leonel Álvarez y no se dio el salto el primer equipo y se cerró ese ciclo.

¿Cómo fue la experiencia de jugar la B con Orsomarso?

Llegó a Orsomarso gracias a la oportunidad que me brindó el profesor William Libreros. Allí estuve dos años, debuté como profesional en Riohacha ante Unión Magdalena y ese día anoté dos goles. Fue una linda experiencia. Luego fui dirigido por Alex Escobar y cuando yo ya iba de salida agarró el equipo José Gabriel Sangiovanni.



¿Y cómo llega esa posibilidad de ir a Eslovaquia?

La verdad es que le gente no conoce mucho de estas ligas menores de Europa. Gracias a mi agente italiano es quien me ve y me manifiesta la posibilidad de ir a esa Liga. No la pienso dos veces y allá jugué dos temporadas con Senica, salí goleador de la Copa de Eslovaquia y con un equipo, que no es de lo más grandes, se peleó por los puestos de vanguardia.

¿Si hubo ofertas más atractivas por qué decide ir a Moldavia?

En ese instante llegaron ofertas de ligas más importantes, pero cuando mi representante me dijo que el Sheriff iba a jugar la fase previa de ‘Champions’ no lo dude ni un momento. Para mí era un sueño competir en un torneo tan prestigioso en el mundo, así sea la clasificatoria. El año pasado jugamos también la fase previa, marqué un gol, pero quedamos eliminados.

¿Cómo es la vida en la ciudad de Tiraspol?

Esta es la segunda ciudad más importante de Moldavia. Es hermosa, llena de naturaleza, me ha sorprendido porque no he sufrido nada en la adaptación, la gente me ha tratado muy bien. Vivo muy cómodo. El Sheriff es un club tremendamente organizado, tiene dos estadios propios, su complejo tiene 16 canchas dentro un complejo deportivo. Este es un país muy interesante.

¿La afición apoya?

La gente respalda siempre. El Sheriff es el club más ganador de este país y eso se ve reflejado en los juegos de local.



¿El nivel de la Liga de Moldavia es bueno?

Esta es una liga pequeña, son apenas ocho equipos. Este es un país muy pequeño, sin embargo, el nivel no es malo. Acá hay segunda división, con ascenso y descenso.

¿Qué tipo de jugador es usted?

Soy un delantero rápido, hago muchas diagonales para llegar al área, con mucho olfato de gol y decisivo en los últimos metros. Soy hábil con el balón en los pies y con el arco marcado en la frente.



¿Tener a otros dos colombianos como Hansel Zapata (exEquidad) y Danilo Arboleda (ExAmérica) es algo que ayuda con la convivencia en el grupo?

Es un plus tenerlos a ellos en el plantel. Para mí es importante poder ayudarlos acá en lo que necesitan y ayudarle en lo que requieran.

¿Algún ídolo?

He admirado mucho a Ronaldinho y de Colombia sin duda que Falcao, es un gran referente para el fútbol de nuestro país.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Sheriff?

Hasta diciembre de este año. Estamos mirando posibilidades para dar el siguiente paso. La expectativa ya es salir del club, han llegado propuestas importantes. Estamos mirando si se da algo inmediato antes de que se cierre el libro de pases acá en Europa.



Datos

El juego de ida contra Dinamo Zagreb será este martes en Moldavia y la vuelta está pactada para el 24 de agosto en Croacia.



Castañeda no podrá disputar este duelo de ida por acumulación de cartulinas amarillas.



La familia de Frank Castañeda vive en el barrio La Base. Sus padres residen en el sur de la capital vallecaucana, en un apartamento que pudo comprar gracias al fútbol.



Frank vive en Moldavia junto a su esposa María Isabel Uribe, quien ha sido un gran apoyo en esta aventura europea.