Francia sobrepasa a Alemania, pero solo gana por la mínima en la Eurocopa

Juan Carlos Pamo

Francia apabulló a una superada Alemania en su debut en la Eurocopa pero solo pudo ganar por 1-0 en Múnich, este martes en el segundo partido del grupo F, después de que le anularan dos goles.



El gol de la victoria de los franceses no fue obra de uno de los jugadores de azul. El central alemán Mats Hummels se marcó un autogol al golpear el balón con la pierna (20) intentando despejar un centro de Lucas Hernandez.



Su merecida victoria deja a los campeones del mundo segundos de la llave, con los mismos puntos que la líder Portugal, quien hizo los deberes antes al derrotar 3-0 a Hungría, con doblete incluido de Cristiano Ronaldo.



El astro luso se convirtió así en el máximo goleador de la historia en la Eurocopa con 11 tantos, superando al francés Michel Platini, que logró 9.



El esperado enfrentamiento entre los 'Bleus' y la 'Mannschaft' comenzó con un sobresalto. Un activista de la asociación ecologista Greenpeace sobrevoló el estadio en una especie de ultraligero y estuvo a punto de estrellarse contra las tribunas.



El piloto sobrevoló la cancha de juego antes de quedar desequilibrado por un cable de la cámara aérea de la realización televisiva. El piloto perdió el equilibrio y después de casi chocarse contra una de las tribunas, cayó, sin daños aparentes, sobre el césped del Allianz Arena.



Con el pitido inicial, Alemania se adueñó de la posesión y Francia generaba mayor sensación de peligro. Kylian Mbappé fue el primero en probar suerte, cuando intentó un disparo a media altura que el arquero Manuel Neuer desvió con los puños a córner (17).



Poco después, Paul Pogba vio a Hernandez penetrar por la izquierda y le envió la bola con un fantástico exterior. El futbolista del Bayern de Múnich, pegado al área pequeña, la tocó de primeras y Hummels, sabiendo que Mbappé venía por detrás, intentó despejar el balón, con tan mala suerte de batir a su arquero (20).



El tanto no alteró el guion de lo que se llevaba de encuentro, con Alemania controlando el esférico y Francia esperando, sin presionar arriba. Un chut muy desviado de Ilkay Gundogan (38) fue lo más destacado en las áreas.



El conjunto galo salió de vestuarios dando un paso al frente, con la esperanza de liquidar lo antes posible el partido.



Luego de una cabalgada desaprovechada de Mbappé, Adrien Rabiot pudo ampliar diferencias cuando recibió un pase al espacio, también con el exterior, de la estrella del París Saint-Germain, pero estrelló el balón en el poste derecho de Neuer (52).



Orgullosa, Alemania respondió enseguida con un lanzamiento mordido de Serge Gnabry, que se fue por encima del larguero (54).



Parecía que el equipo de Joachim Löw despertaba, pero fue apenas un espejismo. En lugar de eso, hubo dos grandes acciones de Mbappé: la primera fue un gol anulado por fuera de juego por el árbitro, el español Carlos del Cerro Grande, luego de ajustar el balón al palo largo (66).



La segunda, una potente carrera en la que superó ampliamente a Hummels pero que no llegó a concretar porque el defensa le derribó por detrás, sin que el colegiado estimara que había sido penal (78).



Previa consulta con el VAR, Del Cerro Grande volvería a anular un gol francés minutos más tarde, esta vez obra de Karim Benzema (85). El delantero del Real Madrid conectó a la red un centro de Mbappé, quien había recibido en posición adelantada de Pogba.



Una vez superado el primer escollo del 'grupo de la muerte', Francia volverá a jugar el sábado en Budapest contra Hungría y a segunda hora tendrá lugar el Portugal-Alemania en Múnich.