Fiscalía de España pide prisión sin fianza para Dani Alves por presunta agresión sexual

La fiscalía pidió que Dani Alves ingrese en prisión preventiva sin fianza después de que el exfutbolista brasileño fuera detenido este viernes en Barcelona como sospechoso de agresión sexual, informó una fuente de la propia fiscalía.



"La fiscal ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza", señaló esta fuente, por lo que ahora habrá que esperar a lo que dicte el juez.



Alves había sido detenido por la mañana tras ser citado para interrogarlo por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre, explicó una fuente de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana.



Trasladado a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana, Alves prestó declaración ante el juez, tras lo cual la fiscalía solicitó que el jugador, que milita actualmente en el club mexicano de Los Pumas, sea encarcelado a la espera de juicio.



El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista, explicaron a la AFP fuentes policiales.



Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo a la prensa local.



- Alves lo niega -

En un mensaje en video transmitido a la televisión Antena 3 el 5 de enero, Alves negó los hechos.



"No la conozco, nunca la vi", dijo de la denunciante. "Me gustaría desmentir todo", añadió, confirmando que estuvo en la discoteca "disfrutando" pero "sin invadir el espacio de los demás".



Capitán del equipo brasileño y el futbolista más laureado de la historia, con 43 títulos, se encontraba de vacaciones en Barcelona antes de reincorporarse a los Pumas de México tras haber disputado el Mundial de Catar con su selección, que cayó en cuartos de final.



Alves está casado con una modelo española, Joana Sanz, que en una entrevista, también en Antena 3, difundida el 9 de enero, explicó su versión de lo ocurrido.



"El día 30 se fue a cenar con sus amigos, a desconectar un poco, que bastante falta le hacía para su cabeza. Salió a bailar y a intentar disfrutar de la música como bien le gusta, y punto", afirmó. Es "una noticia que no tiene ni pies ni cabeza", añadió.



- El jugador más laureado -

Fue en el Barça, entre 2008 y 2016, cuando el lateral derecho vivió su etapa más gloriosa, acompañado de nombres como Lionel Messi, Xavi o Iniesta, conquistando 23 títulos, entre ellos tres Ligas de campeones, seis Ligas españolas y cuatro Copas del rey.



En Catar, se convirtió en el futbolista brasileño de más edad alineado en un Mundial.



Alves inició su carrera con el Esporte Clube Bahia de su país, y en 2002 fichó por el Sevilla FC, donde pasó seis años antes de llegar al Barça.



Luego vendrían la Juventus de Turín, el PSG francés, donde se reencontró con su compatriota Neymar, y un regreso a su país en 2019, antes de volver al Barça seis meses en la temporada 2021-2022.



Muy activo en las redes sociales, Alves llegó a interpelar al entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro por comentarios que consideraba ofensivos, antes de brindarle su apoyo en las presidenciales de 2022.