Final de la Copa Suramericana 2021: Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino definen el campeonato 

Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino salen a la cancha este sábado en un renovado estadio Centenario de Montevideo para definir quién se alzará con la Copa Sudamericana 2021, en una final de dos sorpresivos equipos brasileños que buscan 'La Gran Conquista'.



Los conjuntos abren a las 17H00 locales (3:00 p.m hora colombiana) el telón del espectáculo del fútbol sudamericano para disputar la primera de la dos esperadas finales de torneos Conmebol.



El legendario escenario uruguayo también albergará el sábado próximo el partido definitivo de la Copa Libertadores entre Palmeiras, campeón defensor, y Flamengo.



El Paranaense buscará repetir un título que ya obtuvo en 2018, con lo que podría convertirse en el primer equipo brasileño bicampeón de este torneo, mientras que el 'Braga' apuesta a llevarse la copa por primera vez en su corta historia.



Además de los cientos de hinchas que arribaron desde Brasil, también los uruguayos aguardan el encuentro con curiosidad y expectativa frente a lo que puede ser una bisagra para el sector turístico tras un duro año de pandemia.



Trayectoria e inexperiencia

Con sus 90 años pero un reluciente olor a nuevo gracias a las obras de actualización realizadas por la Conmebol, el Centenario albergará el esperado partido bajo un sol radiante y temperaturas veraniegas.



En la antesala del choque, el dueto Os Baroes da Pisadinha, una banda de forró, género musical con raíces en el nordeste brasileño, realizará en la cancha un show en vivo para los hinchas.



Los dos equipos brasileños protagonizarán una final inesperada en un campeonato que contó con la participación de conjuntos de peso en la región, como los brasileños Gremio y Corinthians, el argentino Independiente, el colombiano América de Cali o los grandes uruguayos Peñarol y Nacional.



Si bien en los papeles el Paranaense llega con el respaldo de la trayectoria, frente a la inexperiencia internacional de Bragantino -surgido en 2019 de la fusión del tradicional Bragantino y el Red Bull Brasil-, en el club prefieren no considerarlo una ventaja.



"La experiencia es importante, sin lugar a dudas. Pero no nos apegamos a eso y no hablamos sobre eso dentro del club", dijo el DT del 'Furacão', Alberto Valentim, el viernes durante una conferencia de prensa en el Centenario.



El técnico de 46 años debutará en la competición en la final, tras asumir el cargo en octubre pasado.



"Tenemos la oportunidad de ser campeones y lo estoy aprovechando al máximo", agregó el DT, quien se presentó frente a los periodistas junto a David Terans, el uruguayo exPeñarol que ahora milita en las filas del Paranaense.



Del otro lado, el entrenador del 'Braga', Mauricio Barbieri, de 40 años, reconoció que el partido genera mucha ansiedad para su equipo, un plantel joven sin grandes nombres pero con una filosofía de fútbol intenso y ofensivo.



"Queremos ser un equipo fiel a nuestra identidad, eso es lo que nos trajo hasta aquí, tratando de ser competitivos, luchando desde el primer hasta el último minuto de juego", dijo el técnico en conferencia luego de que sus futbolistas hicieran el reconocimiento del campo.



El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, quien dirigirá por primera vez una final internacional.