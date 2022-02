Federación de fútbol de Estados Unidos se compromete a pagar por igual a hombres y mujeres

La Federación de Fútbol de Estados Unidos y un grupo de jugadoras que había demandado al organismo alcanzaron un acuerdo para que la selección femenina gane lo mismo que la masculina, anunciaron el martes ambas partes en un comunicado conjunto.



"U.S. Soccer se ha comprometido a ofrecer la misma remuneración a las selecciones nacionales femeninas y masculinas en todos los amistosos y torneos, incluido el Mundial, a partir de ahora", detallan en el acuerdo enviado a AFP.



Un total de 28 jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos, campeona mundial en Francia en 2019, habían presentado una demanda colectiva contra la política discriminatoria de la U.S. Soccer, la federación estadounidense de fútbol.



El acuerdo debería poner fin a las demandas iniciadas por este grupo de jugadoras y contempla un total de 24 millones de dólares, de los cuales 22 millones se repartirán entre las jugadoras de la selección femenina.



La aplicación de los términos del convenio está supeditada a la ratificación de un convenio colectivo entre los jugadores de la selección nacional y la Federación.



El tema de estos bonos fue una parte importante de la demanda presentada por el equipo femenino estadounidense en 2019, y en particular la presentada por la estrella Megan Rapinoe, acusando a la Federación de "negarse obstinadamente" a pagar a sus jugadoras de manera justa.



"Cuando ganamos, todos ganan", tuiteó Megan Rapinoe después de que se anunciara el acuerdo.



Paso monumental

La presidenta de la U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone, una exinternacional de la selección, dijo en septiembre que esperaba "armonizar" las bonificaciones de la Copa del Mundo para los equipos nacionales masculino y femenino, con el objetivo de resolver la disputa entre la institución y las futbolistas.



"Obviamente no se puede volver atrás y deshacer las injusticias que hemos enfrentado, pero la única justicia que surge de esto es que sabemos que nunca más puede volver a suceder", indicó también Rapinoe en el canal ABC, calificando éste como "un gran día".



También entrevistada en ABC y apareciendo junto a Parlow, la delantera internacional Alex Morgan, dijo que el acuerdo es una victoria para todas las partes involucradas.



"Es un paso monumental al frente que nos hace sentir valoradas, respetadas y repara nuestra relación con la U.S. Soccer", resaltó Morgan, quien disputó 190 partidos internacionales con la selección de las barras y estrellas.



"No solo lo veo como una victoria para nuestro equipo o el deporte femenino, sino para todas las mujeres en general", remarcó.



La FIFA, por ejemplo, otorgó una bonificación de más de 32 millones de euros a Francia durante triunfo mundial en 2018 a nivel de hombres, mientras que las estadounidenses percibieron 3,4 millones por la conquista del máximo lauro de su categoría en 2019.



Los jugadores del equipo nacional masculino de Estados Unidos, eliminados en octavos de final del Mundial-2014, habían recibido 4,5 millones de euros mientras que sus homólogas femeninas solo habían recibido 1,45 millones por ganar su competición.



La selección femenina de fútbol estadounidense tiene en su palmarés cuatro campeonatos del mundo y otros tantos oros olímpicos.