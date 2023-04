‘Fede’ Valverde en el ojo del huracán: El uruguayo habría golpeado a un jugador del Villarreal

El uruguayo Fede Valverde está en el centro de la polémica por haber golpeado, según los medios, al jugador del Villarreal Álex Baena, que afirmó en las redes haber sido atacado sin dar el nombre del internacional celeste, el sábado tras la victoria de su equipo 3-2 frente al Real Madrid.



"Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", escribió en Twitter Baena en la madrugada del domingo.



Según los medios españoles, el jugador del Villarreal hizo un comentario a Valverde sobre su hijo y el uruguayo tras el partido con un puñetazo en la cara.



Imágenes de televisión muestran al jugador subiendo al autobús del Villarreal con el pómulo izquierdo hinchado.



Real Madrid y Villarreal no respondieron a la petición de la AFP para que comentaran el incidente.



"Valverde, macarra y cobarde", escribió en Twitter el delegado del Villarreal Xisco Nadal, un mensaje que después borró.



El árbitro Javier Alberola Rojas no incluyó ninguna referencia al incidente en su acta del partido.