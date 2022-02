Falcao jugó desde el minuto 73 en la derrota del Rayo Vallecano ante el Real Madrid en España

Con un solitario gol de Karim Benzema, el número 19 de esta temporada para el francés en LaLiga, el Real Madrid se llevó de Vallecas los tres puntos para seguir en la cabeza de la tabla clasificatoria del campeonato español.



El Real Madrid suma 60 puntos, por los 51 del Sevilla y los 46 del Betis antes del derbi sevillano del domingo.



El colombiano Radamel Falcao García comenzó el partido como suplente y entró al minuto 73. Sin embargo, con menos de 20 minutos de juego el delantero samario no pudo hacerle frente al Real Madrid y poder concretar el gol del empate. El 'Tigre' completó 3 meses y medio sin marcar por la Liga, precisamente, su último rival al que le pudo anotar había sido contra los 'merengues'.



A once días del partido de vuelta de octavos de la Champions contra el París SG (1-0 para los franceses en la ida), el Real Madrid tuvo muchos problemas para superar al siempre correoso Rayo Vallecano, gracias al remate a la red de Benzema a pase del brasileño Vinícius Junior (83).



Otro brasileño, Casemiro, adelantó al Real Madrid en la primera parte, pero el árbitro anuló el tanto con ayuda del VAR (39).



Cinco minutos después fue el arquero rayista Luca Zidane el que frenó de manera espectacular un cabezazo de Benzema.



Casemiro fue sustituido con una gran pitada del público de Vallecas en la segunda parte por el uruguayo Federico Valverde (61) después de realizar una dura entrada a Óscar Valentín, que abandonó la cancha visiblemente lesionado.



Luka Modric pudo haber ahorrado también algún sufrimiento a los aficionados blancos, pero su potente disparo en el 73 fue escupido por la madera.



El portero Andriy Lunin, habitual suplente de Thibaut Courtois, no estuvo en el partido, afectado por la situación de su país, Ucrania, atacado desde el jueves por el ejército ruso.



Por su parte, el Rayo Vallecano, que había sido el equipo revelación en la primera mitad de la temporada, suma seis derrotas consecutivas y sigue perdiendo plazas en la clasificación (12º).



También este sábado, el Valencia (9º) sigue su escalada tras imponerse por 1-0 en su visita al Mallorca (16º), mientras que Getafe (15º) y Alavés (18º) empataron 2-2 en duelo entre equipos de la zona baja de la clasificación.



La jornada del sábado finalizará con el Atlético de Madrid-Celta, un partido en el que el equipo de Diego Simeone necesita sumar para entrar en la 'zona Champions'.