Falcao fue certero: "Si estoy bien de salud, voy a estar en la Selección Colombia

Ricardo Micolta Angulo

Apoyando desde la distancia y en redes sociales a sus compañeros de la Selección Colombia, el delantero Radamel Falcao García dio su visión de lo que vio del equipo colombiano, que terminó tercera en el certamen sudamericano.



El referente de la Selección habló en un en vivo de la red social Kwai, luego de retornar a las canchas en un amistoso que disputó este sábado el Galatasaray, con triunfo 4-2 frente al Kasimpaşa.



En diálogo con el periodista argentino Martín Líberman, el goleador samario inició contando el motivo de su ausencia en la Copa.



"Terminé con un problema muscular en la pierna izquierda, no iba a llegar para las primeras fechas. No era lo ideal si no estaba en las mejores condiciones. No quería arriesgarme", comentó Falcao.



"Lo más prudente era parar, recuperarme bien de la lesión para esta temporada, en la Selección se vienen las eliminatorias. Hablé con el entrenador, le dije que si no estaba bien, lo mejor era no ir y quitarle el puesto a alguien que estaba en condiciones", reveló el 'Tigre'.



En cuanto a la sequía goleadora de los delanteros en la Copa, el jugador del Galatasaray cree que se debe al "funcionamiento del equipo".



"Hay que tenerle paciencia a los muchachos. El equipo viene creciendo y lo mejor es que se dejaron buenas sensaciones", manifestó el delantero de 35 años.



Por otro lado, se refirió a la gran actuación de Luis Díaz, gran figura de Colombia en la Copa América. "Estoy muy contento por él, tiene unas condiciones impresionantes. El ir a Porto le dio más capacidad para entender el juego, eso le ha ayudado mucho".



Y hablando de su retorno a la Tricolor y de ir al Mundial de Catar 2022, dijo que todo dependerá de cómo esté físicamente. Por el momento aseguró que está óptimo para competir.



"Si estoy bien y hago goles voy a estar. Lo importante es estar bien de salud.Ya después el entrenador decidirá", confesó Falcao.