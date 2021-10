Falcao, Borja, Borré, Duván y Roger: ¿Quién debe ser el 9 de la Selección Colombia ante Uruguay?

La pregunta anda de boca en boca en la víspera del juego de este jueves entre las selecciones de Colombia y Uruguay en Montevideo: Por su gran presente con el Rayo Vallecano español, ¿debe ser titular Falcao García para traerse los tres puntos del territorio charrúa en el camino hacia el Mundial de Catar 2022?



‘El Tigre’ vive un momento espléndido en la Liga española y ha puesto al técnico Reinaldo Rueda a reflexionar sobre su papel como titular o alternativa en el banco para el crucial juego contra Uruguay esta semana, sobre todo porque vendrán otros dos partidos clave para Colombia, que recibirá en Barranquilla a Brasil y Ecuador, en la triple jornada eliminatoria de octubre.



El País consultó nueve voces (9, como el número que luce Falcao en la espalda) para conocer qué estrategia utilizarían contra los uruguayos.



SANTIAGO ESCOBAR (técnico)

“El presente de todos los puntas de Colombia es bueno. Falcao ha demostrado que está bien, pero por actualidad de minutos, Borja es más aprovechable por la continuidad de juego y la frecuencia goleadora. Yo remataría con Falcao. Hay estrategias para comenzar partidos y hay estrategias para rematar partidos”.



PACHO VÉLEZ (periodista)

“Sería partidario de jugar con cuatro mediocampistas: dos de recuperación, que serían Wílmar Barrios y un mixto como Matheus Uribe; y dos extremos, que serían Luis Díaz por izquierda y Juan Guillermo Cuadrado por derecha. Y jugaría con dos delanteros: Miguel Borja y Falcao García. O el otro esquema, delante de los cuatro volantes, sería con Santos Borré y, más arriba, Falcao. A Falcao no lo dejaría por fuera contra los uruguayos, debe ser titular”.



SERGIO GALVÁN REY (exjugador)

“Duván Zapata mantendría muy atentos a los dos defensas centrales uruguayos y Santos Borré se mueve muy bien por todo el sector de adelante, con mucho sacrificio. Esa sería una dupla interesante para enfrentar a Uruguay”.



CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO (periodista)

“No pondría de titular a Falcao García, aunque está volando y hay que aprovechar ese impulso anímico. Tenemos dos jugadores que hoy están en nivel constante y superior que son Duván Zapata y Miguel Borja. Eso sí, Falcao está para jugar y no solo los últimos 15 minutos”.



IVÁN VÉLEZ (exjugador)

“Falcao debe ser titular por el momento que vive. Ha demostrado que tiene la capacidad, sigue siendo ese jugador importante, letal, que a cualquier defensa le mete miedo. Lo complementaría con otro jugador con características distintas, porque podría dar una mano importante, además del liderazgo que representa”.



GUILLERMO ARANGO (periodista)

“A Falcao lo tendría seguro contra Brasil, pero frente a los uruguayos utilizaría a un jugador que desgaste más a los defensas rivales, como Miguel Borja. A Falcao lo pondría como rematador. Pero en Barranquilla, contra Brasil, seguramente pocas opciones tendrá Colombia ese día y todos sabemos la eficacia que tiene Falcao”.



ESTEBAN JARAMILLO (periodista)

“Sin duda, es contundente Falcao en el comienzo de LaLiga, pero esa única razón no lo hace indiscutible como pieza titular de la Selección. Uruguay es un equipo físico en la defensa. Importante es confrontarlo con técnica. Sin desconocer las habilidades goleadoras de Falcao, Reinaldo ha trabajado con mucha paciencia, ensamblando una línea ofensiva estable, y en ella Borja es pieza vital. Falcao es muy importante, siempre, pero lo veo como una alternativa válida”.



JAIME DE LA PAVA (entrenador)

“Visualizo a Falcao más importante en los juegos de Barranquilla contra Brasil y Ecuador, teniendo en cuenta su parte física y definiendo muy bien el momento oportuno en que se pueda utilizar. De hecho, el entrador suyo en Rayo Vallecano se ha referido a la manera de llevar a un jugador como Falcao con la edad que tiene y seguramente eso lo evaluará también el ‘profe’ Reinaldo. Creo que en Montevideo el técnico va a necesitar jugadores quizás de otras características, y dependiendo de la situación que se esté dando en el juego, podría ser útil Falcao como alternativa”.



JULIÁN VÁSQUEZ (exjugador)

“Contra Uruguay no pondría a Falcao, me la jugaría con Duván como único delantero y pondría al ‘Tigre’ para rematar. No lo arriesgaría tanto para el contacto físico. Duván puede ser más batallador y desgastante con los defensas uruguayos”.

Datos

En la triple jornada por eliminatorias de octubre, la Selección Colombia enfrentará este jueves 7 a Uruguay en Montevideo, a partir de las 6:00 de la tarde.



El domingo 10, el equipo de Reinaldo Rueda recibirá a Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 4:00 de la tarde.



Y el martes 12 de octubre, Colombia repetirá localía para enfrentar a Ecuador, a partir de las 4:00 p.m.



Los tres juegos son cruciales para la Selección nacional, que es quinta en la tabla, por debajo de esos tres rivales. Debe sumar si quiere ir a Catar 2022.