"Estoy muy feliz de estar en un club con tanta historia": James Rodríguez sobre el Everton

Juan Carlos Pamo

El Everton ha fichado al volante colombiano James Rodríguez procedente del Real Madrid con un contrato de dos años, con opción del club a extender su contrato por una tercera temporada.



Dirigido por Carlo Ancelotti en el Real Madrid, James fue nombrado el mejor centrocampista de La Liga después de anotar 13 goles y brindar 13 asistencias en 29 partidos con el entrenador italiano en 2014/15.



Ha ganado ocho títulos nacionales en cuatro países, ganó dos Champions League con el Real Madrid y, cuando estuvo en el Porto, ganó la Europa League en la 2010/11.



"Estoy muy, muy feliz de estar en este gran club, un club con tanta historia, y aquí con un entrenador que me conoce muy bien", dijo James a evertonfc.com .



“Estoy ansioso por lograr grandes cosas aquí, y ganar cosas, que es el objetivo de todos. Vine aquí para intentar mejorar, para mejorar. También he venido aquí para ayudar al equipo a ganar, a jugar un buen fútbol, ​​un fútbol entretenido", acotó el cucuteño.



“Estoy convencido, con Carlo y su equipo técnico, podemos lograr grandes cosas y una de las grandes razones [por las que firmé] fue la presencia de Carlo Ancelotti", agregó.



“He disfrutado de buenos momentos con él anteriormente en dos clubes diferentes. Esa fue una gran razón para venir aquí ", puntualizó.



James se mudó a España desde el AS Mónaco francés directamente después de reclamar la Bota de Oro de la Copa del Mundo con sus seis goles en la competencia de 2014 en Brasil.



Marcó en los cinco partidos de su país, mejorando una reputación que ya estaba creciendo después de una temporada con el Mónaco cuando contribuyó directamente a 22 goles, anotando nueve, en 34 partidos de liga y fue nombrado en el equipo del año de la Ligue 1.



James coronó su primera temporada española, cuando el Real Madrid ganó la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, al ser nombrado Equipo del año de la UEFA. Formó parte de un equipo del Real que ganó sucesivas Champions League en 2015/16 y 2016/17, sumando la corona de La Liga y la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA al segundo de esos títulos europeos.



“Soy un ganador, soy un verdadero ganador”, agregó Rodríguez. “Puedo ver los planes aquí, el proyecto aquí es muy serio. Todo el mundo habla en serio".



“Creo que la seriedad y la determinación de ganar trofeos pueden llevarnos a la plata. También puedo ver que estos fanáticos son verdaderos fanáticos", apostilló en sus primeras palabras como jugador del Everton.