Alejandro Cabra Hernandez

¡Esto no se queda así! Federación Italiana abrió investigación por altercado entre Lukaku y Zlatan

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este lunes la apertura de una investigación después del tenso altercado entre el delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic y su homólogo del Inter Romelu Lukaku, durante el duelo de cuartos de Copa de Italia la semana pasada.



En el marco de este procedimiento, el árbitro del partido, Paolo Valeri, declarará "en las próximas horas" para "clarificar el perímetro de las sanciones ya tomadas" contra los dos futbolistas, precisó la FIGC en un comunicado.

Ibrahimovic y Lukaku se encararon frente con frente, justo antes del descanso del derbi el martes en cuartos de Copa de Italia (victoria del Inter). Entre los variados insultos intercambiados, el sueco es acusado de haberse referido a los orígenes congoleños del internacional belga, aludiendo a ritos vudús.



'Ibra' se defendió al día siguiente asegurando que "no hay lugar para el racismo en el mundo de Zlatan".



El sueco recibió el apoyo de su club, por medio del director técnico y leyenda del AC Milan Paolo Maldini.



"Fue un episodio triste, no bonito de ver, pero se queda ahí. Estamos preparados para defender a nuestro jugador si se evocase el racismo, eso no tiene nada que ver con Ibra", aseguró Maldini el fin de semana.



Los dos jugadores fueron amonestados por el árbitro después del altercado, e Ibrahimovic fue expulsado en el segundo tiempo por una segunda amarilla tras una falta.



Los dos fueron suspendidos para el próximo partido de su equipo: 'Ibra' por la tarjeta roja y Lukaku por acumulación de amarillas. El belga cumplirá el partido de sanción el martes, en la ida de la semifinal de Copa contra la Juventus.