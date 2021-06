¡Este sábado! Dinamarca-Gales y Austria-Italia, duelos de cuartos de final en la Eurocopa

Juan Carlos Pamo

Italia aparece como favorita ante Austria en una de las eliminatorias de los octavos de final de la Eurocopa que se disputarán este sábado, en una jornada en la que también se jugará un Gales-Dinamarca que parece mucho más igualado.



Galeses y daneses abrirán fuego en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam (11:00 a.m. de Colombia), donde los británicos tratarán de ganar por primera vez después de caer derrotados en 1988 y 2014, aunque en estas dos ocasiones ante la selección local.



Sorprendente semifinalista hace cinco años en Francia, Gales ha acabado segunda en el grupo A, perdiendo únicamente contra Italia y por la mínima (1-0).



Dinamarca, por su parte, también acabó segunda del grupo B, pero su recorrido estuvo lleno de sobresaltos, con dos derrotas iniciales y la goleada final frente a Rusia (4-1) que le dio el pase.



Pero los daneses supieron reponerse, sobre todo, a la conmoción que supuso la parada cardíaca que sufrió su capitán y estrella Christian Eriksen durante el debut contra Finlandia, algo que han convertido en una fuerza adicional, con el jugador ya en casa, y que hace soñar a sus aficionados con repetir la gesta de 1992, cuando Dinamarca ganó una Eurocopa a la que acudió a última hora en lugar de Yugoslavia.



Pese a que los nórdicos han ganado a los galeses en las tres ocasiones en las que se han enfrentado, será la primera vez que lo hagan en un gran torneo internacional.



Tres horas más tarde, en Londres (2:00 p.m.), Italia, ausente en el último Mundial, tiene todos los pronósticos a su favor ante Austria, que no gana a la ‘Nazionale’ desde 1960 (13 partidos).



En una fase final de un torneo internacional, la ‘Azzurri’ se ha impuesto frente a los centroeuropeos en las cuatro ocasiones precedentes que se enfrentaron, todas en Copas del Mundo y siempre por un solo gol de diferencia: 1-0 en 1934, 1-0 en 1978, 1-0 en 1990 y 2-1 en 1998.



Pero más allá de los datos históricos, es la forma que exhibe el equipo de Roberto Mancini la que hace de Italia una candidata al título.



La primera fase la saldó con tres victorias en el grupo A, sin encajar gol, con lo que han crecido las esperanzas de los ‘tifosi’ de ver a su selección conquistar un título que solo ganaron en una ocasión, en 1968. En Wembley podrían sumar un 31º partido consecutivo sin derrota.

Los otros duelos

Este domingo, en Budapest, chocarán las selecciones de Holanda y República Checa (11:00 a.m.). A segunda hora (2:00 p.m.), Bélgica y Portugal.



El lunes, en Copenhague, se verán las caras Croacia y España (11:00 a.m.). Luego lo harán Francia y Suiza (2:00 p.m.).



Y el martes, en Londres, Inglaterra Vs. Alemania (11:00 a.m.) y Suecia Vs. Ucrania (2:00 p.m.).