España perdió frente a Escocia por el grupo A de la Eliminatoria a la Eurocopa 2024

España perdió 2-0 en Escocia y cedió el liderato del grupo A de clasificación para la Eurocopa-2024 a la selección británica, en una jornada en la que Croacia venció 2-0 en Turquía tras el tropiezo sufrido en la primera jornada.



Con doblete del centrocampista del Mancheter United Scott McTominay (7 y 51), Escocia infligió a Luis de la Fuente su primera derrota como seleccionador español.



En este grupo A, Noruega, que cayó goleada frente a España en su debut (3-0), tampoco pudo lograr la victoria en su visita a Georgia (1-1) y suma solo un punto en las dos primeras jornadas, en las que no pudo contar por lesión con su estrella Erlng Haaland.



Tras verse sorprendida el pasado sábado en casa por Gales (1-1), Croacia, tercera en el último mundial, reaccionó y se llevó los tres puntos en su visita a Turquía (2-0) con un doblete del centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic (20 y 45+4).



Croacia y Gales, que ganó 1-0 a Letonia, lideran el grupo D con 4 puntos, seguida por Turquía con 3.



Por su parte, Suiza y Rumanía lideran el grupo I con pleno de 6 puntos, después de derrotar este martes a Israel (3-0) y Bielorrusia (2-1), respectivamente.



Alemania, que no participa en esta fase de clasificación por ser la anfitriona de la Eurocopa-2024, no empezó con buen pie su preparación y perdió 3-2 contra Bélgica en un amistoso disputado en Colonia.