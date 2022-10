España contra Haaland; Inglaterra e Italia en mismo grupo tras sorteo de Eurocopa 2024

España tendrá como rival a la selección noruega del nuevo fenómeno Erling Haaland en las eliminatorias a la Eurocopa de Alemania-2024, tras el sorteo realizado este domingo en Fráncfort, en un Grupo A que completan Escocia, Georgia y Chipre.



"Será un placer jugar ante Haaland, como ante cualquier jugador de ese nivel. Es una maravilla, no solo por su juego, por la ilusión terrible que transmite. Puede ser una referencia para jóvenes y niños", afirmó el seleccionador español, Luis Enrique, tras el sorteo.



"El sorteo tenía el morbo de si te caían Francia e Inglaterra (que estaban en el segundo bombo y no en el de los cabezas de serie). Y estamos satisfechos de haber evitado a los dos cocos", explicó el técnico español.



Inglaterra cayó en el Grupo C, en el que Italia era cabeza de serie, en una reedición de la final de la Eurocopa-2020, disputada en 2021, debido a la pandemia, en Wembley, que terminó con victoria 'azzurra' en los penales (3-1, tras 1-1 en tiempo reglamentario y prolongación).



Ucrania, Macedonia del Norte y Malta completan esa llave C, que podría ser calificada como Grupo de la muerte.



"Estaba seguro de nos tocaría Inglaterra o Francia... Las cosas son así, pero pese a todo, el grupo me parece abordable", comentó Roberto Mancini, seleccionador italiano, tras el sorteo.



"No serán partidos simples, pero tenemos opciones. El más bonito será de nuevo contra Inglaterra", señaló.



Difícil para Francia

En un sorteo en el que no entró Alemania, ya clasificado como país organizador, otro de los favoritos, Francia, tendrá un rival difícil con Países Bajos en el Grupo B, en una llave que completan Irlanda, Grecia y Gibraltar.



Bélgica, cabeza de serie en el Grupo F, se medirá a Austria, Suecia, Azerbaiyán y Estonia, mientras que a Portugal, en el J, le cayeron como rivales Bosnia-Herzegovina, Islandia, Luxemburgo y Eslovaquia.



Pese a las prevenciones de la UEFA para evitar que se enfrenten países en conflicto diplomático (Ucrania-Bielorrusia o Armenia-Azerbaiyán, por ejemplo), el sorteo no evitó algunos choques geopolíticos.



Turquía y Armenia se cruzarán en el Grupo D, que completan Croacia, Gales y Letonia.



Ambas selecciones ya se habían enfrentado en la ruta al Mundial-2010, donde Turquía ya se había impuesto dos veces por 2-0.



El Grupo G es menos tenso pero tiene un color muy balcánico, con Hungría, Serbia, Montenegro y Bulgaria. Lituania completa esta llave.



Kosovo no figura en ese grupo, ya que no se puede enfrentar a Serbia o Bosnia, según la decisión de la UEFA, por lo que se encuentra en un Grupo I completado por Suiza, Israel, Rumania, Bielorrusia y Andorra.



Rusia, sancionado por su intervención en Ucrania, no entró en el sorteo y el seleccionador de Ucrania, Oleksandr Petrakov, fue tajante en Fráncfort respecto a su eventual readmisión en las competiciones de UEFA o FIFA.



"Nos oponemos firmemente. ¿Cómo podrían participar mientras sus militares matan a nuestros niños, a nuestras mujeres y a nuestros hombres?", afirmó.



Por su parte, a la selección de Polonia de Robert Lewandowski, cabeza de serie del Grupo E, le correspondió República Checa, Albania, Moldavia e Islas Feroe.



Dos clasificados por grupo

Por último, en el Grupo H, Dinamarca, campeón de Europa en 1992, se medirá a Finlandia, repetición de un famoso partido de la última Eurocopa, donde el corazón de Christian Eriksen se detuvo por un momento.



La llave la completan Eslovenia, Kazajistán, Irlanda del Norte y San Marino.



Todos los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, de marzo de 2023 a noviembre de 2023.



Los dos primeros de cada uno de los diez grupos, estarán clasificados automáticamente a la Eurocopa y se unirán a Alemania.



Los últimos tres billetes se distribuirán mediante repescas (semifinales y final) en marzo de 2024, que afectarán a los 12 equipos no clasificados mediante las eliminatorias y designados mediante sus resultados en Liga de Naciones.