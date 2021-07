Escándalo en Real Madrid: filtran audios en los que Florentino Pérez arremete contra dos glorias del equipo

Francisco Henao

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, consideró que las declaraciones en las que arremete contra las leyendas blancas Raúl González e Iker Casillas fueron "grabadas clandestinamente" y achaca su filtración a su posición como promotor de la Superliga.



"Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito", afirmó este martes Pérez, en un comunicado oficial del club merengue.



"Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial", añadió el presidente merengue.



El diario en línea El Confidencial publicó este martes unos audios del año 2006 cuando Pérez ya no era presidente del club madridista afirmando que "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido".



"Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", añadió Pérez.



Estas palabras sobre Raúl y Casillas ya se recogían en el libro "Asalto al Real Madrid" de José Antonio Abellán.



"Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen", afirmó este martes el presidente merengue en el comunicado del club.



"Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga", añadió Pérez.



El Real Madrid, junto al Barcelona y la Juventus son los tres últimos equipos que se mantienen en ese proyecto de competición al margen de la UEFA, después que los otros nueve clubes fundacionales dieran marcha atrás ante la oposición hinchas, jugadores y organismos del fútbol.



El presidente merengue concluye el comunicado advirtiendo que sus abogados "están estudiando las posibles acciones a ejercitar".



Presidente del Real Madrid entre 2000 y 2006, Pérez volvió a acceder al cargo en 2009, para el que fue reelegido de nuevo en abril sin oposición.