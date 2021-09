¿Es el momento? La dura noticia que muy pronto le darán a Carlos Salvador Bilardo

A dos meses de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, la familia de Carlos Salvador Bilardo cree que es el momento de darle la triste noticia al exseleccionador argentino.



Así lo aseguró Jorge Bilardo, hermano del extécnico, quien dijo que están organizando una reunión con varios de los campeones del mundo de 1986 para que sean los encargados de dar la dura noticia.



"Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burruchaga y a otros para que le digan. Diego fue el hijo varón que no tuvo”, dijo Jorge Bilardo.



Bilardo y Maradona hicieron una llave exitosa en el seleccionado argentino que logró el título en el Mundial de México 86 y el subtítulo en Italia 90.



Bilardo ha estado con muchos quebrantos de salud y por eso cuando se produjo la muerte de Maradona, en noviembre del 2020, la orden de los médicos fue que no lo enteraran de lo sucedido para evitar una recaída.