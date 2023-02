¿Es cierto que Luis Díaz podría llegar en canje al Milán de Italia?

El futbolista colombiano Luis Díaz no deja de ser noticia en Europa a pesar de estar lesionado.



El guajiro, quien el 9 de octubre de 2022 disputó su más reciente partido, ya realiza trabajos de campo y está en la fase final de su recuperación, por lo que se espera que muy pronto esté de nuevo en competencia.

De hecho, según ha insinuado el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, es probable que pueda ser habilitado para el partido de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones, frente al Real Madrid, que se disputará el 15 de marzo, en territorio español.



A pesar de no estar activo en las canchas, la prensa europea se ha encargado que el apellido Díaz no deje ser mencionado.



En las últimas horas se ha especulado sobre la posibilidad de que el exjugador de Atlético Junior sea transferido al Milan de Italia, en canje por Rafael Leao.



Sin embargo, medios que cubren el día a día de los 'Reds', les restan veracidad a estas versiones. Liverpool Echo indicó que “la salida de Díaz del club para completar tal acuerdo parece muy poco realista”.



Esta postura coincide con la de medios italianos como Calciomercato, que indicó que Leao tiene contrato con el equipo italiano hasta mediados de 2024, por lo que su prioridad es que el jugador no salga libre, pues las conversaciones para su renovación no avanzan.



Además, según el mencionado medio italiano, el Rossoneri tiene puesta su mira en un jugador de la Bundesliga. Se trata de Florian Wirtz, quien por su destacado rendimiento con el Bayer Leverkusen es pretendido por varios clubes europeos, entre ellos el Milan.



Habrá que esperar qué sucede en el próximo mercado de pases, pero por lo pronto una posible transferencia de Díaz no deja de ser un simple rumor.