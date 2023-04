Erling Haaland rompe nuevo récord y guía al City a una nueva victoria en la Premier League

El Manchester City, con un doblete de su estrella noruega Erling Haaland, venció 3-1 en casa al Leicester, este sábado en la 31ª jornada de la Premier League, y se aproximó provisionalmente a tres puntos del líder Arsenal.



La presión está por lo tanto sobre los hombros de los 'Gunners', que visitan al West Ham (15º) el domingo, con la perspectiva ya cercana de su crucial visita al Manchester City el miércoles 26 de este mes.



Haaland fue de nuevo el líder de los 'Citizens' e hizo además historia al llegar a 32 tantos en esta temporada e igualar así el récord anotador en una Premier League de 38 jornadas, que ostentaba hasta ahora en solitario el egipcio Mohamed Salah, con el Liverpool en la 2017-2018.



El récord absoluto de goles en una temporada de la Premier League lo comparten, con 34, Andy Cole (Newcastle) en la 1993-1994 y Alan Shearer (Blackburn) en la 1994-1995, pero la primera división inglesa contaba entonces con 22 equipos y, por lo tanto, con 42 jornadas.



En el partido de este sábado en el Etihad Stadium, en un saque de esquina, John Stones terminó firmando el primero para el City en el minuto 5 y en el 12 amplió la cuenta Haaland de penal.



En el 24, Haaland recibió del belga Kevin De Bruyne y elevó sobre el arquero danés Daniel Iversen para establecer el tercero de los suyos y dejar el partido prácticamente sentenciado antes incluso de la media hora de partido.



El nigeriano Kelechi Iheanacho logró en el 75 el tanto del honor del Leicester, que sigue penúltimo y en puestos de descenso.



La tranquila victoria de este sábado del City llega para el equipo de Josep Guardiola en medio de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, donde el martes superó 3-0 al Bayern Múnich. El miércoles de la nueva semana visitará Alemania para terminar de sellar su boleto a las semifinales del máximo torneo europeo.



También está inmerso en los cuartos de Champions el Chelsea (11º), que este sábado fue derrotado 2 a 1 en casa por el Brighton (7º).



Después de perder 2-0 el miércoles en el campo del Real Madrid, la remontada se antoja complicada para los 'Blues' el martes ante el equipo español, sobre todo teniendo en cuenta su mala racha de resultados: ha perdido sus dos últimos partidos en la liga inglesa y no ha ganado en los últimos cinco, lo que le deja en un discretísimo undécimo puesto.



- Nueva decepción del Chelsea -

En su partido de este sábado en Stamford Bridge, el Chelsea se adelantó en el minuto 13 con un tanto de Conor Gallager pero el Brighton dio luego la vuelta a la situación, con dianas de Danny Welbeck (42) y del paraguayo de 19 años Julio Enciso (69).



"Llevo nueve días en el puesto. No me ha gustado lo que he visto hoy", admitió el entrenador del Chelsea, Frank Lampard.



En el resto de partidos del día destacó la amplia victoria 3-0 del Aston Villa (6º) del técnico español Unai Emery sobre el Newcastle (3º).



Jacob Ramsey (11) y un doblete de Ollie Watkins (64, 83) dejaron los tres puntos en Villa Park.



El equipo de Birmingham, sexto tras sumar 22 de los últimos 24 puntos, se aproximó este sábado a tres puntos del quinto puesto del Tottenham, que podía haber alcanzado a puntos al Newcastle (3º) y que lejos de eso fue derrotado en su estadio 3 a 2 por el Bournemouth (14º).



El burkinés Dango Ouattara, en el 90+5, firmó el tanto de la victoria del Bournemouth en el último instante del partido.



En el resto de partidos, el Southampton siguió en el puesto de colista tras perder 2 a 0 en casa ante el Crystal Palace (12º).



El Everton (17º) sigue fuera de la zona roja pero muy amenazado por ella, después de perder 3-1 en casa con el Fulham (10º), mientras que el Wolverhampton (13º) se aleja del peligro con una victoria 2-0 sobre el Brentford (9º).