¡Enorme! Ter Stegen atajó dos penales y llevó al Barsa a la final de la Supercopa de España

Daniel Molina Durango

El Barcelona se metió este miércoles en la final de la Supercopa de España al imponerse en los penales 3-2 (1-1 al término del partido y la prórroga) a la Real Sociedad en la primera semifinal del trofeo en Córdoba.



El meta Marc André Ter Stegen fue el héroe del encuentro al parar dos de los cinco penales de la Real, después que Frenkie de Jong abriera el marcador de cabeza para el Barcelona (39) y que Mikel Oyarzabal igualara de penal (51) tras una mano del propio holandés en su área.



El equipo azulgrana esperará ahora a su rival, que saldrá de la semifinal que disputarán el jueves el Athletic de Bilbao y el Real Madrid, vigente campeón de la Supercopa.



El Barça logró llevarse el encuentro pese a no poder contar con su capitán Lionel Messi, que 'sufrió' el encuentro desde la grada por unas molestias.



Las alarmas habían saltado por la mañana cuando no participó en un último entrenamiento y se confirmaron cuando no se vistió de corto, aunque el astro argentino podría intentar estar el domingo en la final.

Estos dijo el arquero alemán tras el partido: