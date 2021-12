En medio de lágrimas Sergio 'El Kun' Agüero anuncia su retiro del fútbol

Como estaba previsto, Sergio 'El Kun' Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol por problemas de salud.



El jugador tuvo que retirarse de uno de los partidos del Barcelona por la Liga española, aquejado de un dolor en el pecho. Luego de los exámenes se comprobó que sufría una arritmia.



"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Son momentos muy duros pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud por el problema que tuve hace un mes", dijo Agüero.

"Estuve en manos de los médicos y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible por si había alguna esperanza pero no había muchas. Muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé jugar al fútbol desde los 5 años que toqué una pelota y mi sueño era jugar en Primera, nunca pensé llegar a Europa", señaló el argentino.



Y agregó: "Gracias a Independiente, me formé allí, al Atlético que apostó por mí con 18 años, a la gente del City, que saben lo que siento por ellos, dejé lo mejor allí y me trataron muy bien y a la gente del Barça, a Joan que contactaron con mí. Llegaba a un gran club y me trataron muy bien. Y a la selección argentina que es lo que más amo".



Agüero se formó en Independiente, jugó en Atlético de Madrid y estuvo varias temporadas en el Manchester City, antes de llegar al Barcelona.