¡En la cima! Lionel Scaloni, elegido Mejor Entrenador del Mundo en los Premios The Best

El técnico argentino Lionel Scaloni fue elegido este lunes Mejor Entrenador del Mundo 2022 en los Premios The Best de la Fifa, en una ceremonia que se llevó a cabo en París.



Scaloni les ganó el pulso a dos pesos pesados como el italiano Carlo Ancelotti, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid en el 2022, y el español Pep Guardiola, vencedor en la Premier League del año pasado con el Manchester City.



El joven técnico argentino de 44 años alcanzó esta máxima distinción después de darle a Argentina el título en el Mundial de Qatar 2022, algo que la albiceleste no conseguía desde México 86.



La elección de Scaloni se da justo el mismo día en que se confirma su continuidad como seleccionador argentino hasta el 2026.



La extensión del contrato que venció tras el Mundial de Qatar se resolvió durante una reunión en París entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador argentino.



"Continuidad asegurada. El presidente Tapia y el entrenador Scaloni se reunieron hoy para asegurar la extensión del vínculo hasta 2026", escribió la AFA en un comunicado.