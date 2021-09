En Inglaterra no le perdonan nada a James Rodríguez: "Calamity James"

La salida de James Rodríguez del Everton no fue en los mejores términos, por lo menos para los hinchas y la prensa de Inglaterra.



El colombiano no pudo ni completar una temporada con los 'Toffees' por las lesiones sufridas durante su primer año y para este comienzo de la Premier League no contó con la confianza del entrenador Rafa Benítez.



Después de la salida de James Rodríguez al Al Rayyan de Catar, los medios ingleses comenzaron a criticar al colombiano por su mal paso por el fútbol británico.



El periódico Daily Mail calificó el paso de Rodríguez por el Everton como un "fracaso", e incluso utilizó un titular muy fuerte: "De King James a Calamity James".



"Su llegada hace 12 meses procedente del Real Madrid para enlazar con el ex técnico de los blancos, Carlo Ancelotti, fue recibida con gran fanfarria (...). Y sus primeras actuaciones demostraron rápidamente que la atención estaba justificada", publicó el Daily.



"Pero no pudo construir sobre un comienzo alentador y reproducir su mejor forma, sin comenzar más de cuatro partidos consecutivos de la Premier League durante el resto de la campaña. Una lesión en la pantorrilla arruinó su temporada de debut en Inglaterra", agregó.



Pero no fueron solo las lesiones las que afectaron su temporada. El Daily Mail criticó duramente su actitud.



"Fueron sus acciones fuera de la cancha las que realmente marcaron el tono de su carrera en el Everton. Su último acto de la temporada pasada, en particular, dejó en claro dónde estaban sus prioridades", dijo el diario.



"Rodríguez se perdió el último partido de la campaña, una vez más por lesión, pero en lugar de quedarse para apoyar a sus compañeros, se fue en un jet privado a la Copa América mientras su equipo sufría una mutilación 5-0 a manos de Manchester City", puntualizó.