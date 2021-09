¡En franca recuperación! Pelé está "listo para dejar la UCI", dice su hija

El 'Rey' Pelé está "listo" para dejar la unidad de cuidados intensivos del hospital paulista donde se recupera de una cirugía para retirarle un tumor sospechoso, escribió este lunes una de sus hijas en una red social junto a una foto en la que se ve al legendario exfutbolista brasileño sonriente.



"Se está recuperando bien de la cirugía. Está sin dolor, de buen humor (¡¡Está un poco irritado porque solo puede comer gelatina, pero lo superará!!)", señaló en tono de broma Kely Nascimento en su cuenta de Instagram.



Además, dijo que Pelé, de 80 años, está "listo para salir de la UCI y e irse pronto, pronto a casa".



En una versión en inglés del mismo mensaje, Kely detalló que el ídolo del fútbol brasileño será trasladado a una habitación común "en un día o dos, y luego irá a casa".



La imagen de una aparente videollamada con su hija muestra a Pelé esbozando una media sonrisa y con gesto alegre.



"Es fuerte y terco", agregó. "Y con la ayuda de todo el increíble equipo de (el hospital israelita Albert) Einstein, además de todo el amor, la energía y la luz que el mundo está enviando, ¡saldrá de esta!", completó Kely Nascimento en el mensaje en el que también agradeció el apoyo.



El último parte del centro médico que lo trata data del viernes, cuando se informó que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, transitaba una recuperación "satisfactoria", en estado "consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad".



'O Rei' fue operado el sábado 4 de setiembre para retirarle una "lesión sospechosa en el colon" detectada durante un chequeo de rutina.



Aunque el lunes después de la cirugía los médicos aseguraron que esperaban trasladarlo el día después a una habitación, Pelé aun permanece en la UCI.



En su última publicación en redes sociales el viernes, el tres veces campeón del mundo aseguró: "Mis amigos, cada día que pasa me siento un poco mejor. Estoy ansioso por volver a jugar, pero aún me voy a recuperar por algunos días más".