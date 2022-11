En Doha, hinchas argentinos confían en Messi para soñar con el título en el Mundial de Qatar

"Será el Mundial de Leo": varias decenas de hinchas argentinos que ya han viajado a Catar, se reunieron para alentar a su selección y a su ídolo Messi ante el reloj que marca los 13 días que faltan para el inicio de la Copa del Mundo de fútbol.



Vestidos con la camiseta albiceleste, entonaron cánticos y se fotografiaron con una bandera inmensa, antes de recibir a cuatro compatriotas llegados desde Sudáfrica en bicicleta.



Para llegar al país organizador del Mundial, que debutará el 20 de noviembre, Leandro Blanco, Matías Villarroel, Silvio Gatti y Lucas Ledezma pedalearon 10.500 kilómetros desde el pasado 15 de mayo.



"Obviamente, lo que nos motivó fue nuestro sueño, la ilusión por hacer toda esta ruta en bicicleta es que Argentina salga campeón del mundo, que Leo (Messi) el 18 de diciembre levante la copa. La emoción que sentimos acá es inmensa, pasamos seis meses pedaleando por África y Oriente Medio, para estar hoy acá y llegar acá a Doha, y que sea esta fiesta una emoción que no me entre en el cuerpo", declaró Blanco.



"Nos tenemos mucha fe, mucha ilusión, por eso hemos hecho toda esta locura (del viaje en bici), así que acá estamos empezando a vivir esta hermosa copa del mundo en Qatar", añadió su compañero Ledezma.







Cientos de argentinos se reúnen de a poco en Qatar para recibir a su selección. Foto AFP

Entre los hinchas argentinos ya llegados al pequeño emirato del Golfo está Inés Caillava, 22 años, que ha viajado a Catar para trabajar como asistente en el Mundial, ya que no tenía medios para pagarse un viaje así como consecuencia de la crisis económica que vive su país.



"Último Mundial de Leo"

"El último (mundial) de (Leo) Messi, me tiene medio mal, confiando que la Selección va a hacer lo mejor y que con un poco de suerte vamos a estar sosteniendo la copa de acá a un mes", asegura.



Algunos miembros del cuerpo técnico de la selección argentina llegarán a Catar en la madrugada del martes, antes de la disputa de un partido amistoso en Abu Dabi el 16 de noviembre.



La Albiceleste, invicta en 35 partidos desde 2019, figura en el grupo C de la primera fase de Catar-2022, junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Debutará en el torneo el 22 de noviembre contra el equipo saudita.



Argentina ha sido campeona del mundo en 1978 y 1986. El mejor resultado de Messi en un Mundial es la segunda plaza en la edición de 2014, en Brasil.



"Es el último Mundial de Messi, así que es el que más vamos a disfrutar, es donde más el equipo está preparado, así que esto va a ser único e inigualable", concluyó Marco, que trabajará para el FIFA Fan Festival con el fin de poder estar presente en el Mundial, resumiendo el sentir de toda la nación sudamericana.