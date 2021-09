En coma desde 1982, falleció este lunes el exfutbolista francés Jean-Pierre Adams

El antiguo defensa internacional francés Jean-Pierre Adams falleció este lunes a los 73 años tras permanecer desde 1982 en estado de coma provocado por un accidente con la anestesia en una operación banal de la rodilla.



"Hemos conocido la desaparición de Jean-Pierre Adams", escribió en Twitter el Nîmes Olympique para anunciar la muerte del que fuera su jugador, que durante esos casi 40 años de coma vivió en su domicilio, vigilado por su esposa Bernadette.



"Vistió los colores del Nîmes Olympique en 84 ocasiones y formó junto a Marius Trésor 'La Guardia Negra' en la selección francesa", añadió el club.



Internacional con los Bleus en 22 ocasiones entre 1972 y 1976, en la década de los años 1970 jugó en el Nîmes, Niza y París SG, que también homenajeó a "uno de sus gloriosos" jugadores.



El Niza, por su parte, comunicó que le rendirá homenaje el 19 de septiembre en el partido que disputará en el Allianz Riviera.



Apodado 'La Roca', Adams nació en Senegal en 1948 y no disputó ningún torneo internacional con los Bleus. A nivel de clubes, fue subcampeón de la liga francesa en 1972 con el Nîmes y en 1976 con el Niza.



En una rutinaria operación de rodilla, Adams sufrió un colapso tras ser anestesiado y una posterior parada respiratoria de la que ya no volvió a despertar. Dos médicos anestesistas, uno de ellos en prácticas, y la red de hospitales de Lyon fueron condenados a finales de los años 1980 por este accidente.



Los médicos apuntaron a la sobrecarga de trabajo, debido a una huelga del personal médico, como motivo para que el titular dejara al paciente a cargo del practicante. Ambos fueron condenados con un mes de suspensión y una multa de 750 euros (unos 890 dólares).



"No estaba a la altura de la labor que me encomendaron", explicó el médico en prácticas años después.



Su esposa Bernadette, en una entrevista con la BBC en 2016, denunció que el hospital en el que ocurrieron los hechos nunca de disculpó.



"Jean-Pierre siente, huele, oye, se sobresalta cuando un perro ladra... pero no puede ver", explicó en 2007 su viuda, que tuvo dos hijos con el futbolista.