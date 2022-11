Embajador de Qatar en Mundial de Fútbol define la homosexualidad como un "daño mental"

Un ex jugador de la selección catari de fútbol y embajador de la Copa Mundial calificó la homosexualidad es un "daño en la mente" en una entrevista con un canal alemán, lo que causó indignación en Europa 12 días antes de que empiece la competición.



El país tolerará a los visitantes homosexuales pero "tienen que aceptar nuestras normas", dijo el exinterancional de la selección catarí Khalid Salman en una entrevista con la televisión ZDF filmada en Qatar antes del inicio del campeonato y que se difundirá este martes.



En la entrevista, cortada abruptamente después de estos comentarios, Salman añadió que la homosexualidad es "haram", un pecado en el islam.



El reino del Golfo recibió críticas antes de la Copa del Mundo por su historial de derechos humanos, incluyendo el trato a los trabajadores migrantes y su postura sobre derechos de las mujeres y el colectivo LGTBQ.



Este martes, la ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, calificó las declaraciones de Salman de "horribles".



"Esta también es la razón por la que estamos trabajando para, con suerte, mejorar las cosas en Qatar en un futuro", afirmó Faeser, que también se encarga de la cartera de Deportes.



La semana pasada, Faeser declaró, durante una visita a Qatar, que asistirá al Mundial después de recibir "garantías de seguridad" para los seguidores LGTBQ por parte del primer ministro del emirato.

- "Actitud fundamentalmente homófoba" -

El martes, la ministra indicó que no había recibido "indicaciones por parte del [primer ministro] de que hubiera cambios" en ese sentido.



Faeser dijo que su viaje a Catar no fue "fácil" y que, para ella, era "importante hablar allí para ver a quien podría ocuparse y cómo de la seguridad de los hinchas alemanes durante el Mundial".



Algunos diputados alemanes acompañaron a la ministra durante la visita, pero la comisionada de derechos humanos del gobierno, Luise Amtsberg, se abstuvo.



Faeser había dicho previamente que la organización del Mundial en Qatar era "muy delicada" desde el punto de vista de Berlín, lo que llevó a Doha a convocar al embajador alemán.



La asociación de lesbianas y gays de Alemania (LSVD, por su siglas en alemán) reclamó este martes que el gobierno emita una advertencia a los viajeros que quieran ir a Qatar y que anule todos los viajes oficiales para el Mundial.



La LSVD afirmó que los comentarios del embajador eran "molestos y no sorprendentes", y consideró que eran una muestra de la "actitud fundamentalmente homófoba del régimen de Catar".



La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) acusó a Qatar de detener y abusar de personas LGTBQ en los meses previos al Mundial, pero el gobierno del reino lo negó firmemente.

- Llamados al boicot -

Capitanes de selecciones europeas como Inglaterra, Francia o Alemania lucirán brazaletes con los colores del arcoíris y el mensaje "One Love" en una campaña antidiscriminación.



Los organizadores del Mundial de fútbol declinaron responder directamente a las preguntas de la AFP formuladas a este respecto, pero anteriormente habían defendido la situación del país en materia de derechos humanos.



"No importa tu raza, tu religión, tu orientación social y sexual, eres muy bienvenido y los cataríes están dispuestos a recibirte con la mejor hospitalidad que te puedas imaginar", declaró la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, al semana pasada.



Pero Wenzel Michalski, director de HRW en Alemania, advirtió el martes que existe un "gran riesgo" de que si alguien muestra su homosexualidad en público, esto acabe en un "castigo". "No importa las garantías que haya", insistió.



En estadios de toda Alemania, muchos hinchas de fútbol llamaron a boicotear el campeonato.



La semana pasada, en Dortmund, el público desplegó una pancarta que rezaba "BOYCOTT QATAR 2022".



Un sentimiento compartido por muchos hinchas del Bayern de Múnich y del Hertha Berlín durante el encuentro disputado por ambos equipos en la capital alemana el sábado, y también por seguidores de la segunda división, en un partido entre el Fortuna Duesseldorf y el St Pauli.



Alemania debutará en la Copa del Mundo el 23 de noviembre ante Japón.