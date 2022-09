¿Elogios para Colombia?: Las reacciones del ´Tata' Martino tras la derrota ante la 'Tricolor'

México cerró su preparación para el Mundial de Catar de 2022 tras haber caído ante Colombia por el amistoso internacional. Un partido que dejó muchos comentarios negativos para la selección mexicana dirigida por el 'Tata' Martino.



La Selección Colombia remontó un 2-0 de México. El equipo de Néstor Lorenzo alcanzó la victoria con un golazo de Wilmar Barrios. El combinado nacional cambió el rumbo del encuentro cuando ingresaron Rafael Santos Borré, Luis Sinisterra y Jorge Carrascal.



"Cuando tienes el 9 del Frankfurt, el extremo del Liverpool y el volante de la Juventus, llegará el momento del partido donde pesará la jerarquía que tienen”, comentó Martino con respecto a los jugadores colombianos.







“Cuando tienes el 9 del @eintracht_esp, el extremo de @LFC y el volante de la @juventusfc, llegará el momento del partido donde pesará la jerarquía que tienen”:‘Tata’ Martino .. excusas o dardo a sus jugadores? @juanesfonseca @Mister_Gamboa @paularodasc pic.twitter.com/xIKwrvGV1d — Alfonso 'Gonso' Moreno (@GonsoMoreno) September 28, 2022



Si bien admitió que hubo errores y desorden, el director técnico argentino Gerardo el 'Tata' Martino aseguró que la selección mexicana no fue "borrada" por Colombia en la derrota por 3-2 en partido de preparación para la Copa del Mundo Catar-2022.



"No creo que nos hayan borrado, estuvimos desconcentrados. No debemos cometer errores y entrar en desorden, tenemos que mantener el control del juego", dijo el 'Tata' Martino en la conferencia de prensa posterior al partido celebrado en el estadio Levi's.



La selección mexicana se fue al descanso con una ventaja de 2-0 en el marcador. "Hicimos un gran primer tiempo de muy buen nivel, de lo mejor en cuatro años", consideró Martino.



"El segundo gol fue de una manufactura impresionante y pudimos haber hecho un gol más", sostuvo el 'Tata'.



Pero en la segunda mitad, Colombia vino de atrás para darle la vuelta al marcador. "El rival se mete al partido en una pelota parada y no porque nosotros hayamos retrocedido, fue en una pelota parada y eso lo tenemos que corregir", apuntó Martino.



Tras recibir tres goles en el segundo tiempo, el seleccionador de México reconoció a su equipo le hace falta "aprender a soportar y saber llevar esos pasajes en que los jugadores del rival muestran su calidad y jerarquía en la cancha".



Por último, esta derrota ha provocado críticas y preocupaciones para periodistas y gente del fútbol mexicano.

México le ganaba a Colombia 2 a 0, y lo terminó perdiendo 3 a 2. O sea ya no se que más decir al respecto. Se me acabaron los chistes del Chavo del 8, perdí por completo la capacidad de asombro. Son objeto de burla para todo el pueblo futbolero. Salí urgente de ahí, Tata querido. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) September 28, 2022