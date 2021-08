El astro argentino Lionel Messi participará en una rueda de prensa del FC Barcelona el domingo, tres días después de que el club azulgrana anunciara su marcha después de 21 años, dijo este sábado el equipo español.



El futbolista de 34 años contestará las preguntas de la prensa a las 5:00 a.m. de Colombia, dijo el Barcelona en un comunicado. Será la primera comparecencia pública del argentino desde que se comunicó su adiós.



El presidente del Barça, Joan Laporta, dijo el viernes que no estaba dispuesto a "poner más en riesgo la institución" renovando el contrato de Messi, en un momento en el que el club atraviesa severos problemas financieros antes de comenzar LaLiga el 15 de agosto.



Laporta dijo que el Barcelona ya no estaba negociando con Messi y que el delantero "tiene otras propuestas".



El París Saint-Germain, que fichó al brasileño Neymar procedente del Barça a cambio de una cifra récord de 222 millones de euros (264 millones de dólares) en 2017, aparece como el favorito para firmar a Messi según la prensa francesa.



La televisión RMC Sport informó de que Messi había comunicado al PSG su deseo de unirse al club y que las conversaciones avanzaban por un contrato de dos años con opción a un tercero.