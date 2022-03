El Tottenham , sin Dávinson Sánchez, fue eliminado de la FA Cup por un equipo de segunda división

El Tottenham volvió a estrellarse, este martes en octavos de final de la Copa de Inglaterra, al perder 1-0 en la prórroga ante el Middlesbrough (D2), mientras que Manchester City y Crystal Palace sellaron su pase a cuartos.



En el pozo después de haber perdido en Burnley (1-0) hace seis días, y totalmente relanzado al aplastar al Leeds (4-0) el sábado, los Spurs dejaron escapar su última oportunidad para conquistar un título esta temporada.



El defensa caucano, Dávinson Sánchez. no tuvo minutos en el duelo de este martes y sigue acumulando partidos sin jugar. La última actuación del colombiano fue el 13 de febrero en la derrota 2-0 contra el Wolves.



Su tarea no era sencilla ante un Middlesbrough que venía de eliminar en penales al Manchester United en Old Trafford.



Y el 'Boro' confirmó que sabe estar al nivel de equipos del 'Big 6' a un partido.



El gol de la victoria, en la prórroga (107), fue obra de Josh Coburn, canterano de 19 años que había saltado al terreno de juego en el minuto 95.



Antes de eso, el Manchester City cumplió con lo que él se esperaba ante el Peterborough (D2), quien pese a haberse defendido bien en ningún momento dio impresión de poder eliminar al líder de la Premier League.



En este partido en el que Fernandinho dejó el brazalete de capitán al ucraniano Oleksander Zinchenko, en un gesto de solidaridad con el país que padece una invasión rusa, hubo que esperar una hora de juego para ver el primer gol, obra de Riyad Mahrez.



Siete minutos más tarde Jack Grealish dobló la renta luego de un gran control (67).



Y el Crystal Palace, el otro equipo de la Premier que jugó este martes en octavos de Copa, derrotó 2-1 al Stoke, también de la segunda división.