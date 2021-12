El título de la MLS: el sueño americano de Santiago Moreno

Santiago Moreno era considerado la joya de la corona en América de Cali, escuadra en la que estuvo durante muchos años desde las divisiones menores, donde hizo su proceso de formación.



Sin embargo, e incluso en una decisión que en su momento fue polémica, el habilidoso atacante de 21 años tomó la determinación de emigrar al balompié internacional y fichar por Portland Timbers, escuadra que este sábado en la tarde (3:00) disputará la final de la MLS ante New York City.



Con dos títulos en su palmarés logrados con América en las temporadas 2019 y 2020, ‘Santi’ busca consagrarse en el fútbol estadounidense y dar su primera vuelta olímpica por fuera de Colombia.



De a poco ha ido adaptándose a una liga diferente, a un cultura distinta, pero ha contado con la fortuna de tener en el plantel a sus compatriotas Dairon Asprilla y los hermanos Diego y Yimmi Chará.



A mitad de año desembarcó en Portland y desde ese entonces ha estado presente en 16 compromisos.



Ha marcado un solo gol, el del fin de semana pasado cuando selló la victoria 2-0 ante Real Salt Lake, proclamándose así campeón de la Conferencia Oeste, un paso que le dio a su escuadra la posibilidad de ir por su segundo título de la MLS.



Timbers, que orienta el técnico venezolano Giovanni Savarese, disputará la final en su cancha gracias a que tuvo una mejor clasificación en la fase regular que New York, algo que podría ser una pequeña ventaja para el equipo de Moreno.



Santiago está a 90 minutos de festejar su tercer título en tres años seguidos, una marca destacada para un chico que comienza a dar sus primeros pasos en el exterior.



Desde Portland y en las horas previas a la gran final de la MLS, Moreno charló con El País de la expectativa por estar cerca de un nuevo logro.

¿Cómo está viviendo esta experiencia en la MLS?

Muy contento, me siento muy bien. Muy agradecido con el cuerpo técnico y mis compañeros por la oportunidad que me han brindado y como me han acogido.



¿Va en el proceso de adaptación que el equipo quiere para usted?

Sí, el entrenador me lo recalcó desde el primer momento que llegué acá. La idea era que yo fuera paso a paso, con calma y ese es un aspecto que me tiene muy tranquilo.



Fue gran figura en el último compromiso...

Esa es la idea. Poder aportar mi talento al equipo y gracias a Dios se dio esa posibilidad de marcar un buen gol.

¿En qué posición lo están utilizando en el campo?

El profesor me ha dado la libertad de poder tirarme un poco más al centro del ataque, pero obviamente arrancando desde la banda.



¿Se encontró en Estados Unidos con un fútbol muy diferente al que vivió en Colombia?

El fútbol tiene su complejidad en cualquier lugar. Destaco mucho el trabajo táctico, se hace mucho énfasis en ese sentido. Es un balompié muy físico.



¿Lo ha sorprendido algo en la organización del fútbol norteamericano?

Hay varias cosas, pero tal vez el orden en que se maneja todo. Los jugadores son los principales actores y así nos lo hacen sentir, y eso muy importante para el buen rendimiento futbolístico.

El que tenga la posibilidad de compartir con otros jugadores colombianos es algo positivo para usted...

Es algo que me ha ayudado mucho para sentirme más cómodo. Me acogieron de una forma increíble, estoy muy agradecido con ellos.



¿Cómo le ha ido con el clima, en especial con el frío?

(Risas...). Ha sido difícil ese cambio, pero era algo que debo afrontar y estar tranquilo para crecer en otros aspectos personales.



Por su pasado en América, ¿le parece raro jugar con una camiseta de color verde?

(Risas...). Fue duro y extraño al comienzo por la costumbre. Así es el fútbol y el profesionalismo ante todo. Recuerdo que la primera vez que me puse la camiseta de Timbers fue en Bogotá antes del viaje a los Estados Unidos. Estaba acompañado de mi madre y a ella le gustó muchísimo, a pesar de que es hincha del América.

¿Cómo analiza la final de este sábado ante New York City?

Es un rival que ha realizado un gran torneo y por algo está en esta final. Será una disputa difícil, son finales que se definen por situaciones puntuales, debemos estar concentrados y para ello hemos venido trabajando en ese aspecto. Nosotros llegamos con motivación y confianza.

¿Jugar en casa este compromiso definitivo ayuda en algo?

Es una motivación extra jugar en casa, con nuestra hinchada y ojalá eso ayude con nuestro objetivo de ganar el título. Quiero ser campeón de nuevo, ya lo fui dos veces con América.



¿Van colombianos al estadio a apoyarlos?

Sí, uno ve en los partidos que ubican en las tribunas banderas de Colombia y hasta del América. Se siente muy bien.



Y cuando no está metido en el fútbol y sale a pasear en Portland, ¿los colombianos que viven en esa ciudad lo reconocen?

Cuando recién llegué acá estábamos en verano y aprovechaba para salir a conocer y me encontraba a los compatriotas en la ciudad. Ahora, en esta época de invierno, casi no salgo, pero los veo cuando van al estadio.

¿Vive ya con su familia en Estados Unidos?

Hasta hace poco estaba viviendo en la casa de Dairon. Ya me mudé de vivienda y estoy esperando que se arregle un tema de visado para que mi madre pueda estar acá conmigo.

Hoy, cuando está en el exterior y con un panorama diferente, ¿considera que ese sacrificio desde muy joven y junto a su madre ha valido la pena?

Por supuesto. Todo ha sido un proceso de crecimiento, agradecido con Dios por todo ese talento que me ha dado. Esto también es algo que se lo debo a mi madre, que siempre me apoyo.



¿Mantiene contacto con la gente de América?

Hablo bastante con Jersson González, me sigue dando consejos siempre. He charlado con los profesores Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real, ambos me preguntan cómo va todo y es lindo sentir que se ha dejado huella en el corazón de las personas.

Cuando se fue de América hubo alguna polémica porque el técnico Osorio consideraba que no era tiempo para su marcha, ¿todo quedó bien con él?

Creo que era el momento ideal. Escuché el consejo de mis seres queridos y lo hablé con el profesor Osorio. Él me dijo que la vida es de oportunidades, me deseó lo mejor. Lamento no poder haber trabajado con él, seguro me iba a enseñar mucho, pero por fortuna todo quedó bien.

¿Cómo ha visto al América?

Resalto la lucha y el sacrificio de los muchachos, tengo fe en mis excompañeros que las cosas se van a dar para soñar con la final.

Datos

Desde su debut en la MLS en 2011, Portland Timbers ha levantado algunos trofeos para sus vitrinas, destacando la MLS Cup de 2015,

donde derrotaron a domicilio a Columbus Crew por marcador de 1-2.



De igual manera, Portland Timbers se proclamó campeón del Torneo MLS is Back en 2020, cuando se impusieron en la final a la escuadra de Orlando City.



Portland Timbers cuenta con un subcampeonato en su corta historia y se dio en la MLS Cup 2018. Aquella final la perdieron por marcador de 2-0 ante Atlanta United.