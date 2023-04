El técnico del Liverpool confirmó para que fecha está planeado el regreso de Luis Díaz

Durante los últimos días los hinchas del Liverpool de Inglaterra y la Selección Colombia han esperado con muchas ansias el regreso de Luis Díaz, a la competencia oficial.



Esto porque el atacante colombiano ha pasado gran parte de la temporada recuperándose de una compleja lesión de rodilla, que sufrió el pasado mes de octubre y lo ha marginado en gran parte de la temporada.



El tema ha tomado fuerza en los últimos días, pues los aficionados esperaban que el colombiano retornara a la competencia oficial a finales de marzo o la primera semana de abril, cosa que aún no ocurre, ya que el Liverpool no quiere apresurarse y vuelva a recaer en la lesión, como sucedió durante la para por el Mundial de Catar 2022.



Pero este viernes, el técnico del Liverpool Jürgen Klopp, en rueda de prensa previo al juego del domingo contra el Arsenal, descartó al colombiano para el encuentro, pero dio a conocer la fecha en la que puede regresar.



“El plan con Luis es que esté disponible para el partido contra Leeds. Él luce bien, todo está bien, pero pasó mucho tiempo lesionado y tenemos que tener cuidado. Probablemente no estará disponible para este domingo”, explicó el entrenador alemán.



De esta forma, el plan del conjunto inglés y su técnico es que ‘Lucho’ regrese el lunes 17 de abril a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), cuando el Liverpool visite al Leeds del colombiano Luis Sinisterra, por la jornada 31 de la Premier League.



Este domingo, los Reds reciben en Anfield al líder Arsenal, a las 10:30 de la mañana de Colombia, esperando conseguir un triunfo que les permita acercarse a la zona de clasificación de las competencias europeas.