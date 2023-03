El Sevilla despidió al técnico argentino Jorge Sampaoli y anunció a su nuevo entrenador

El Sevilla anunció este martes la destitución del técnico argentino Jorge Sampaoli después de no lograr enderezar el rumbo del equipo sevillano, situado a apenas dos puntos de la zona de descenso a Segunda División, y la elección de José Luis Mendilibar como su sustituto.



"El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso", afirmó el club en un comunicado.



El equipo sevillista cayó 2-0 en Getafe el domingo en la 26ª jornada de Liga, sumando su tercera derrota en sus últimos cuatro encuentros del campeonato español y precipitando la decisión del club nervionense.



"El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión", explicó el Sevilla.



El club precisa que el objetivo de su decisión es buscar "una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga".



El Sevilla mostró su agradecimiento a Sampaoli, que será sustituido por el español José Luis Mendilibar.



El club nervionense explicó que llegó "a un acuerdo para que el técnico vasco se convierta en el nuevo entrenador del conjunto nervionense".



Tras pasar por equipos como Osasuna, Eibar, Athletic de Bilbao o Valladolid, Mendilibar empezó ya a entrenar a su nuevo equipo este martes.



'Cabeza bien alta'



"Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón", afirmó Sampaoli en una carta publicada en sus redes sociales, señalando que "me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante".



Sampaoli, que tenía contrato hasta 2024, había llegado en octubre pasado para sustituir a Julen Lopetegui, iniciando una segunda etapa al frente del club nervionense, tras su estancia desde julio de 2016 hasta su salida en mayo de 2017 para entrenar a la selección argentina.



"Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta", recordó este martes.



Sampaoli aterrizó en Sevilla con la misión de hacer remontar el vuelo a un equipo, que en el momento de su llegada sólo había conseguido 5 de 21 puntos posibles en la Liga, lastrado por las lesiones y la salida en verano de jugadores claves como los defensas Jules Koundé y Diego Carlos.



Pero cinco meses después se va sin poder repetir los buenos resultados de su anterior etapa cuando dejó al equipo andaluz en cuarta posición de la Liga y cayó en octavos de final de la Champions con el Leicester.



Sin recompensa



Sampaoli abandona el club tras dirigir al equipo en 19 partidos de Liga, de los que sólo ganó seis, empató cinco y perdió ocho, que dejan al equipo en la 14ª posición del campeonato, a apenas dos puntos del Valencia, que marca la zona de descenso a Segunda División.



"El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos", lamentó este martes el técnico de Casilda.



En Europa, el Sevilla cayó de la Champions a la Europa League, donde el argentino ha logrado meter al equipo en cuartos, pero afronta ahora a un complicado Manchester United, que ya dejó en la cuneta a Barcelona y Betis.



Ganador de la Copa América como seleccionador de Chile en 2015 y extécnico del Olympique de Marsella, Santos o Universidad de Chile, Sampaoli pasó la jornada del lunes esperando a una decisión del club sevillista tras la dura derrota del domingo, señaló la prensa local.



Según los diarios españoles, las negociaciones en torno a su indemnización habría retrasado el anuncio hasta este martes.