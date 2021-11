El 'rifirrafe' entre Cuadrado y Cristiano cuando compartieron vestuario en la Juventus

No todo lo que pasa en los vestuarios de los equipos sale a relucir a la luz pública.



Así como se presentan saludos, risas entre los jugadores y arengas motivacionales, también se dan desencuentros o alegatos por alguna situación sucedida en un partido.



'All or Nothing' (todo o nada), el documental de Prime Video sobre la Juventus, muestra el 'rifirrafe' que sostuvieron en el camerino el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el portugués Cristiano Ronaldo, después de que el equipo italiano quedara eliminado en la anterior Champions por el Porto.



Cristiano se mostró bastante molesto al término del primer tiempo del duelo ante el Porto, y Cuadrado le pidió tranquilidad y ejemplo para los demás jugadores.



"Hay que intentarlo más. No jugamos a nada. Jugamos como una mierda", se ve que dice Cristiano, por lo que Cuadrado le pidió ser "un ejemplo para todos".



"Yo también me incluyo en el mal juego. No estamos jugando a nada, hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad", sentenció Cristiano antes de que el entonces técnico, Andrea Pirlo, interviniera para calmar los ánimos.