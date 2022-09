El regreso de Lewandowski a Múnich, con el Barcelona, marca la jornada de Champions

Las visitas del Barcelona al Bayern Múnich, con el aliciente del regreso de Robert Lewandowski a su antiguo estadio, y del Atlético al Bayer Leverkusen marcan los partidos del martes de la segunda jornada de la Liga de Campeones.



El Barcelona afronta su primera gran prueba en el Allianz Arena de Múnich, tras golear el miércoles 5-1 al Viktoria Pílsen checo, el rival más humilde de la llave C.



El conjunto de Xavi Hernández encabeza el grupo empatado a tres puntos con su rival del martes, por delante del Inter de Milán, tercero, que se medirá al Viktoria el mismo día.



En el triunfo sobre el equipo checo destacó Lewandowski con su triplete, que le permite encabezar la tabla de artilleros en la Champions. Ahora volverá a la que fue su casa durante ocho años, ganando todos los títulos y rompiendo registros goleadores.



- El Liverpool tiene que reaccionar -

Además, el Atlético, que comenzó la Champions con un triunfo inverosímil ante el Oporto por 2-1, en un partido en el que los tres goles se marcaron en la prolongación, tendrá una dura prueba en la cancha de un Leverkusen decepcionante en su arranque en la Bundesliga.



El tanto de Antoine Griezmann en el 90+11 permitió al Atlético empezar con buen pie en la competición continental.



"Meter el gol de la victoria es muy bonito, pero me quedo con los tres puntos", afirmó Griezmann.



El delantero francés, forzado por su situación contractual, probablemente volverá a verse condenado al banquillo hasta el tramo final del encuentro, como ocurrió frente al Oporto, donde le bastó media hora para salvar a los rojiblancos.



En el otro partido del grupo C el Oporto recibirá a un Brujas que inició su camino ganando 1-0 al equipo alemán.



En la llave A el Liverpool, finalista de la pasada edición, debe corregir rápidamente su rumbo tras haber iniciado la Champions con una dura derrota 4-1 en la cancha del Nápoles. Juega en casa ante el Ajax, que debutó con triunfo 4-0 sobre el Glasgow Rangers.



El técnico alemán de los Reds, Jurgen Klopp, reconoció que su equipo necesita "reinventarse", tras un arranque decepcionante en todas las competiciones.



El duelo entre Rangers y Nápoles, inicialmente previsto para el martes, fue aplazado al miércoles debido a problemas logísticos ligados a la muerte de la reina Isabel II, que falleció el jueves en el Castillo de Balmoral, en Escocia.



- Partido de alto riesgo en Marsella -

Finalmente en la llave D los dos equipos que empezaron con victoria, Sporting de Lisboa y Tottenham, se citan en la capital portuguesa.



Los 'perdedores' de una llave que se anuncia muy disputada, Marsella y Eintracht Fráncfort, ganador de la pasada Europa League, juegan en la ciudad francesa un partido con un gran dispositivo de seguridad debido a la presencia masiva de hinchas alemanes.



Estos últimos solo podrán acceder al estadio Velodrome en autobuses escoltados por la policía y tendrán prohibido acceder al centro de la ciudad, según dos decretos emitidos el viernes por la prefectura de Bouches-du-Rhône.



El dispositivo de seguridad reforzado se debe a la probable presencia de 8.000 hinchas germanos, 3.300 con entradas y hasta 5.000 sin posibilidad de entrar al estadio.